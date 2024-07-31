Эксперт рассказал, какие туры чаще всего выбирают российские туристы

Активный сезон отпусков подходит к концу, и направления начинают выбирать те, кому не нравятся заполненные пляжи. Как оказалось, любители осеннего отдыха не боятся бронировать туры в Европу.

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«Такое количество виз в работе мы давно уже не видели. Проблемы возникают только из-за того, что визы выдают на небольшое количество времени, чаще до трех месяцев. По национальным признакам никаких проблем у туристов не было», – рассказала «МегаТюмени» турагент Юлия Лисина.



Чаще всего тюменцы предпочитают улетать в Италию, Испанию и Францию. В стране виноделен и пасты цены на 10-дневный тур начинают от 233 тысяч рублей за двоих. При этом семь дней отдыха во Франции обойдется в 219 тысяч рублей.

При этом Турция не теряет лидерские позиции по интересу тюменцев. Путешественники предпочитают отдыхать в Анталье из-за чистых пляжей. Сохраняет свою популярность и Египет. Осенью поднимается интерес тюменцев к ОАЭ, где погода становится более комфортной в «бархатный сезон». Чаще всего туристы выбирают отдых в Дубае и Абу-Даби.

Что касается отечественных курортов, то тюменцы нередко бронируют туры в Сочи, на Алтай и Байкал.

Ранее стало известно, что в 2023 году Тюменскую область посетили 3,6 млн путешественников. «ФедералПресс» выяснил, откуда чаще всего приезжают туристы.