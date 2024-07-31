Специалисты сообщили о росте турпотока по «Золотому кольцу»

Аналитики «МегаФона» и Корпорации Туризм.РФ подсчитали, что российские туристы, по сравнению с прошлым летом, стали на 22% чаще путешествовать по «Золотому кольцу». А еще на 20% выросла посещаемость маршрута «Серебряное ожерелье».

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По мнению экспертов, это говорит о росте интереса россиян к отечественным достопримечательностям, в частности к таким средневековым городам, как Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и другим.

В период празднования 1000-летия Суздаля город посетило на треть жителей Воронежа больше, чем годом ранее. На туристические маршруты, связанные с «Серебряным ожерельем», которое находится на севере страны, спрос подскочил аж на 41%.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм помог россиянам компенсировать недоступность турецких курортов.

Руководство Сочи сообщило, что единовременно в городе находится больше двухсот тысяч отдыхающих.