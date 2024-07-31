Российские туристы стали чаще путешествовать по винным регионам страны

Эксперты платформ «Авито Путешествия» и «Авито Услуги» заявили, что в регионах страны, известных своими винами, в этом году значительно подорожала краткосрочная аренда недвижимости. Посуточный съем загородного дома в Северной Осетии подскочил в цене аж в 2,5 раза, а квартиры стало арендовать на 77% дороже. В Краснодарском крае отдых в частном доме подорожал на 66%.

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Аналитики также подсчитали, во сколько обойдется стандартный отдых в винодельческих регионах России. Артем Кромочкин из «Авито Путешествия» отмечает, что в среднем отдыхающие останавливаются в таких регионах на три дня или на выходные.

Если останавливаться в Северной Осетии, то трое суток в квартире обойдется в 9000 рублей, но в Крыму и Ростовской области всего за одни сутки попросят уже 5000 рублей и 7300 соответственно.

Ранее сообщалось, что россияне, отдыхающие в Калининграде, стали тратить на культурные мероприятия больше денег.

Выяснилось, что самым недорогим курортом Краснодарского края является Анапа.