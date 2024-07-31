Возрождение легенды: что ждет советский «Чегет» в Кабардино-Балкарии

Сегодня на поляне Чегет в Кабардино-Балкарии большой выбор отелей. А 50 лет назад у подножья горы было всего три варианта размещения. Одно из них — пансионат «Чегет». Отель, расположенный на высоте 2100 метров над уровнем моря, построили так, чтобы двери выходили прямо к подъемнику. Фактически, это был первый в стране формат Ski-in & Ski-out.

© ТАСС

Легендарный отель проработал полвека и закрылся в апреле 2024 года. Двери «Чегета» распахнутся снова только после реконструкции и уже под новым брендом.

На идеальное расположение и богатую историю объекта обратила внимание российская сеть Azimut Hotels, задумавшая превратить его четырехзвездочный отель.

Зарождение моды на горные лыжи

Вид спорта, который в СССР считался однозначно аристократическим, — горные лыжи: было и дорого, и практически недоступно для простых граждан. Первая в Союзе канатно-кресельная подвесная дорога заработала на горе Чегет 19 февраля 1963 года. Только за 1963 год на Чегете побывало больше ста тысяч человек. Кресельная дорога дала толчок развитию лыжного спорта в Советском союзе, пишут Мария и Виктор Котляровы в своей книге «Кабардино-Балкария: природный курорт, всероссийская здравница, туристическая Мекка». Почти сразу, в том же 1963 году, на склонах Чегета провели зимнюю спартакиаду.

Пансионат «Чегет» начали строить летом 1965 года. Здание по проекту архитекторов Гавриловой и Посвянской возводили из готовых крупных блоков. На тот момент на территории уже работали гостиницы «Иткол» и «Азау».

Первые туристы заселились в номера «Чегета» в 1974 году. Восьмиэтажный туристический комплекс вмещал около 300 человек единовременно, особенно популярны у туристов были дискоклуб, бильярдная, баня, кинотеатр и бар. Летом отдыхающие могли пользоваться волейбольной площадкой и теннисным кортом.

По масштабам и размаху «Чегет» можно сравнить с недостроенным советским отелем «Аманауз» в Домбае. Последним до сих пор восхищаются туристы, интересуются исследователи и фотографы. 18-этажную махину возвели в 80-х, но гостиница так и не открылась. Заброшенное здание за годы обросло легендами и постепенно разрушается под влиянием погоды. В отличие от перспективного «Чегета», будущее «Аманауза» — загадка.

Современная романтика

Спрос на отдых в пансионате «Чегет» в годы СССР легко оценить по кадрам советских телепередач. К примеру, выходящие из дверей отеля толпы лыжников — на кадрах видового фильма 1986 года Кабардино-Балкарского и Северо-Осетинского телевидения. Советские граждане в типовых горнолыжных костюмах с инвентарем в руках спускаются от пансионата к подъемнику. Идти всего 100 метров, за что «Чегет» ценят и современные райдеры.

«Я была в пансионате "Чегет" в 1980 году. Мне запомнилась большая дискотека на первом этаже с очень хорошей светомузыкой, мало где видела подобное. Тогда население гостиницы делилось на две части: туристы и профессиональные альпинисты, которые готовились к восхождению, так как там разреженный воздух. И по той же причине там тренировались фигуристы. Я лично видела звезд Ирину Моисееву и Андрея Миненкова», — вспоминает Наталья Ким из Новосибирска.



© РИА Новости

«Первый раз я был в Чегете в январе 2002 года. Жил в частной гостинице рядом с пансионатом "Чегет" и очень часто в нем бывал. Тогда сотовой связи в том районе не было, и позвонить можно было только из телефонной будки в холле "Чегета". Еще очень популярным был бар в подвале —Deep Purple, а в кинотеатре раз или два в неделю показывали фильмы», — рассказал лыжник Дмитрий, который много лет приезжает на поляну Чегет с Урала.



В XXI веке туристы выбирали пансионат «Чегет» скорее исходя не из спектра услуг и удобств, а ориентируясь на романтические ощущения. Подкупали неподдельная атмосфера СССР, простота и отсутствие излишеств — здесь останавливаются опытные райдеры, которые почти все время проводят на склонах.

В отзывах 2024 года на сайте пансионата постояльцы хвалят кухню местной столовой, атмосферный бар Deep Purple, пишут о топовом расположении вблизи канаток и называют персонал приветливым. Из минусов отмечают «потрепанные» предметы интерьера и ветер из окон, от которого спасались с помощью скотча.

И даже при этом в финале отзыва гость сообщает, что если и вернется в Приэльбрусье, то снова в пансионат «Чегет».

Планы

Недавно стало известно, что гостиничная сеть Azimut Hotels выкупила пансионат «Чегет» и изменит его облик. По подсчетам компании, в легенду советской горнолыжной тусовки нужно вложить 500 млн рублей, чтобы превратить пансионат в четырехзвездочный отель.

Новый собственник обновит зоны ресторана и бара, построит бассейн, комплекс саун и фитнес-центр. Количество номеров в отеле увеличат до 140. Сейчас в «Чегете» 88 номеров, которые могут принять одновременно около 250 человек.

«Обновленный отель начнет работу под суббрендом AZIMUT Парк в категории 4* и станет самым высоко расположенным брендовым отелем в России», — рассказали в компании.



В будущем должна измениться и сама поляна Чегет. В июне 2024 года власти Кабардино-Балкарии заявили о планах благоустроить территорию. Специалисты создали мастер-план, который предполагает обновление инфраструктуры и расширение поляны. Сейчас на Чегет приезжают около 100 тысяч туристов в год, а после обновления общественных пространств и мест размещения количество гостей должно возрасти до 200−300 тысяч в год.