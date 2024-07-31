На чем лучше ехать в отпуск — исследование Rambler&Co

71% россиян готовы на машине отправиться на длинные расстояния.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и каршеринг-сервис Ситидрайв провели опрос среди интернет-пользователей и узнали, какой транспорт они выбирают для туризма по стране. 41% респондентов отправились бы в отпуск на автомобиле. На втором месте оказался самолёт (35%), на третьем — поезд (19%), и 5% путешественников выбрали теплоход.

Интересно, что большая часть опрошенных (71%) готовы совершить на автомобиле длительное путешествие от 5 часов, 21% рассматривают его только для коротких расстояний. 4% водителей хотели бы комбинировать авто с другими транспортными средствами во время пути, ещё 4% взяли бы машину в прокат на месте. Кроме того, 17% водителей рассматривают для дальних поездок автомобили каршеринга или прокат.

22% респондентов считают расстояние от 1000 до 3000 километров от своего города оптимальным для путешествия на машине, ещё столько же (22%) не согласились бы на маршрут более 1000 км от города. Примечательно, что только 5% опрошенных готовы ездить в радиусе лишь 100 км от города. Для остальных пройденная дистанция на авто не имеет значения.

Участникам опроса также предложили выбрать факторы, которые влияют на выбор транспортного средства во время планирования путешествия*. Для 24% респондентов стоимость — ключевой аспект, 21% обращают внимание на скорость перемещения до точки назначения, 20% выбирают транспорт, исходя из своего комфорта в пути, и по 14% проголосовали за важность безопасности и автономность при планировании поездки. Также в ходе исследования выяснилось, что 7% отдают предпочтение транспорту с наибольшей вместительностью багажа.

Автомобилисты отметили преимущества выбора машины для путешествий. Среди них: возможность делать остановки на пути (26%), автономность в планировании (21%), составление сложных маршрутов по нескольким городам (21%), большая вместимость багажа (11%), а также скорость, стоимость и возможность доехать до нужной точки, не пересаживаясь на другой транспорт (по 7%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 25 июля 2024 года, охват составил 30 319 интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.