Из Нижнего Новгорода запустят премиум-поезд

С 1 августа 2024 г. на маршруте Нижний Новгород – Москва начнет работать скоростной поезд «Ласточка» повышенной комфортности. В комплектации «премиум» представлено три класса обслуживания – базовый, эконом и бизнес, сообщает Горьковская железная дорога (ГЖД, входит в ОАО «РЖД»).

Согласно информации, вагоны сдвоенного поезда оборудованы креслами с регулировкой, индивидуальными розеткам для зарядки телефонов, местами для пассажиров с домашними питомцами и др.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться 13.36, прибытие – в 17.39. Обратно состав будет стартовать в 7.13, прибытие – в 11.04.