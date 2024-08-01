Для чего надо ехать в Козельск

Жителям мегаполиса особенно не хватает душевности и спокойствия, все это можно встретить в маленьком провинциальном городке, расположенном в Калужской области.

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Козельск у многих на слуху. И неспроста. История этого городка впечатляет. Он основан еще в 1146 году. А в 1238 году когда на Козельск напали татаро-монголы местные жители показали пример героизма и стойкости. Город почти два месяца отражал атаки хана Батыя, за что тот нарек Козельск “злым городом”. Для сравнения Владимир, Ростов, Тверь, Рязань не выстояли тогда против ханских войск дольше 10 дней. Москва сдалась за пять. Сейчас это уже прошлое. Нынешний Козельск – милый городок с населением всего-то 16000 человек, улочками больше похожими на деревенские, с размеренной жизнью и приятной провинциальной атмосферой. Что же надо обязательно сделать в городе и окрестностях?

Познакомиться с аистом Платоном

Дорога из Москвы до Козельска петляет через деревеньки. Уже там на столбах можно увидеть огромных птиц. Аисты вьют гнезда и высиживают птенцов. А в самом Козельске пернатые частенько выбирают для жизни крыши домов. Аисты считаются символом семейного благополучия. Однако происходят не самые приятные случаи. В Козельске есть Дом природы, который появился еще в далеком 1989 году. Прямо во дворе посетителей встречает аист Платон.

Он даже здороваться научился, стучит клювом, радуется новым людям. Платоша, как и другие обитатели этого деревянного домика, попал сюда покалеченным. Выпал из гнезда, сломал крыло и лапу, травм добавили собаки, которые увидели раненую птицу. Добрые люди спасли его. И вот уже девять лет, как он один из главных в Доме природы. А еще здесь живут канюк Степаныч, сова неясыть София, рыбки, кролики, куры.

Посетить святые места

Всего в пяти километрах от города в сосновых лесах расположен мужской монастырь Оптина пустынь. Одно из самых намоленных мест в России, куда за советами приезжали Толстой и Достоевский. Сюда стремятся приехать паломники из разных городов и весей. На территории храмы, собор, святые источники.

А еще в получасе езды от Козельска – знаменитая Шамординская обитель. Это уже женский монастырь. Архитектор Казанского собора расположенного на этой территории Сергей Шервуд, сын Владимира Шервуда, который построил здание Исторического музея в Москве на Красной площади. Монастырь утопает в цветах. Особый восторг у паломников вызывают иконы вышитые бисером, от которых исходит теплый свет.

Впасть в детство в парке “Вихляндия”

“Сказочная страна” – именно такие слова сразу приходят на ум, как только подходишь к воротам этого чудесного заведения. Уже у входа – ворота с собачьей головой и разные фигуры. Все это дело рук местного Гауди – умельца Владимира Колесникова. Он создал их из прочного арт-бетона и раскрасил яркими и стойкими акриловыми красками.

В парке только и приходится открывать рот от изумления: то на вас смотрит гигантская свинка, то кот ученый на дубе том словно подмигивает, то вдруг на дороге вырастает клубничная корова, а каков мостик с двумя драконами! Всех персонажей не перечислить, да и зачем это делать. Тот случай, когда надо все увидеть самому.

Парк частный и вход платный. Инициатором создания стал предприниматель Владимир Вихлянцев, который в 2010 году приобрел земельный участок в Козельске. Он живет здесь же в сказочном доме. Кстати, если творения Колесникова вас впечатлят, то можно сходить в городской парк Козельска “Три богатыря”, где совершенно бесплатно можно прогуляться. Там также есть фигуры детских сказок и мультяшных героев, которые создал архитектор.

Искупаться в реке Жиздра

В жару очень хочется попасть к водоему. В Козельске есть общественный пляж на реке Жиздра, путь к которому живописен – через луга, новый парк “Криллица”. Запах цветов и травы. Летние незабываемые ощущения! Берег длинный и песчаный. Но не ждите удобств, их тут нет. Как в старые добрые времена люди переодеваются в кустиках, никаких зонтиков и лежаков. Река полноводная и говорят, что не очень -то ласковая, есть течения и двойное дно. Так что купаться только в тех местах, где разрешено. Еще местные очень рекомендуют озеро любви, которое расположено на участке Оптинского лесничества. Находится за сосновым бором, окружающим монастырь. Идеальное место для романтического пикника.

Остановиться в отеле “Снегирь”

Козельск хоть городок небольшой, но суеты не терпит, поэтому поездка одним днем не самое лучшее решение. Вообще тут можно провести и неделю, ведь недалеко национальный парк “Угра”, где масса пеших маршрутов, а самое интересное в нем Чертово городище, а еще почти рядом сыроварня и даже сидрерия. Поэтому стоит подумать о месте, где остановиться. Недалеко от центра вот уже пять лет радушно встречает гостей бутик – отель “Снегирь”.

Владельцы – люди творческие, Екатерина Ефанова с мужем. Катя – дизайнер интерьеров, основатель архитектурного бюро Caddis Design. В этот отель она вложила всю душу.

“Мой знакомый переехал жить в Козельск и рассказал нам, что продается заброшка, когда я ее увидела, сразу поняла, что здесь будет отель”, – рассказала она.



Первоначально в добротном здании из красного кирпича епархия планировала сделать богадельню, но потом планы поменялись и несколько лет оно было бесхозным. Когда же Катя с мужем приобрели его, то сразу вдохнули жизнь.

Придумали красивое название отелю – “Снегирь” и птичья тема стала лейтмотивом. Уже у стойки администратора – милые фигурки снегирей. В каждом из 10 номеров гостей встречают стены с птицами, стильные кровати, а в ванной полы с подогревом и красивая плитка. Тут внимание к каждой детали, подписаны все кнопки для включения света в том или другом месте, что очень важно. Недаром, бутик -отель “Снегирь” стал номинантом премии AD Design Award 2020.

Один из самых дорогих номеров – на мансарде, он так и называется видовой. А вид, тут извините за тавтологию, прекраснейший – на долину реки Жиздра, Оптину пустынь, разрушенный мост.

Конечно, им можно наслаждаться не только из номера. Во дворе отеля ландшафтный парк – “Сад хорошего настроения” со столами, беседками, качелями, террасами, гамаками и зоной для посиделок у открытого огня. Завтраки и ужины в хорошую погоду накрывают прямо здесь и настроение не может быть плохим, потому что душа радуется, когда смотришь на эти русские пейзажи.

В отеле есть спа и баня с купелью, джакузи, подогреваемый бассейн и зона отдыха для гостей, где планируется проводить вечеринки или предлагается просто почилить с коктейлем.

Катя отмечает, что отель не просто dog friendly, тут любят всех животных. Среди почтенных местных жителей гостиницы кот Шашлык и две собаки Тоша и Мальвина. Они добры, особенно по отношению к детям. Вечерами сюда захаживают ежики, прилетают сороки. Их можно наблюдать, отдыхая в саду.