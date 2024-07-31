Куда выгоднее улететь из ЯНАО на отдых в августе

Жителям ЯНАО в начале августе доступны авиаперелеты в Сочи по ценам около 14 тысяч в одну сторону. Северянам, которые желают отдохнуть на юге России, Кавказе или насладиться красотами Алтая стоит поспешить, так как билетов остается все меньше. О том когда улететь из ЯНАО на отдых по выгодным ценам, рассказывает URA.RU.

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Цены около 14 тысяч рублей

С первую неделю августа жителям Салехарда доступны авиарейсы до Сочи по цене около 14 тысяч рублей за билет в одну сторону. Однако, начиная со второй недели, цены на билеты будут от 23 тысяч рублей. Желающие посетить Минеральные Воды смогут приобрести билеты от 13 тысяч рублей, но к середине августа цена вырастет до почти 22 тысяч рублей. На популярный у жителей округа Горно-Алтайск свободных дат в августе почти не осталось.

Стоимость билетов чередуется

Авиабилеты в Сочи из Нового Уренгоя в августе чередуются ценами от 13 до 30 тысяч рублей в одну сторону. Жители Надыма к началу августа имеют больше всего свободных дат для вылета в курортный город, большинство билетов доступны по цене от 13 до 14 тысяч рублей.

По мнению специалистов, в августе самыми дешевыми авианаправлениями из ЯНАО станут Тобольск, Красноярск и Горно-Алтайск. Цены на данные направления начинаются от 9000 рублей.