В Черном море у берегов Сочи туристы запечатлели плавающего пингвина

В морской акватории Сочи отдыхающие заметили пингвина. Видео с удивительным для этих мест событием появилось в соцсетях и вызвало бурное обсуждение у пользователей. Птица могла сбежать из местного зоопарка, предположил в разговоре с корреспондентом "РГ" доктор биологических наук, главный научный сотрудник Кавказского государственного биосферного заповедника Анатолий Кудактин.

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"Мне вчера позвонили и рассказали, что в море, недалеко о центра курорта, видели пингвина. Наверняка сбежал откуда-то, приплыть из мест привычного обитания он не мог", - рассказал он.

Пингвина очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. "В море плавает пингвин, причем настоящий", - слышен голос за кадром. При этом пингвин вынырнул из воды.



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По словам эксперта, пингвин может выжить в Черном море, он питается мелкой рыбой у берега, но в Сочи не останется - уплывет.

Кудактин вспомнил, что примерно десять лет назад в районе столицы Южно-Африканской республики Кейптауна наблюдал пингвинов, свободно разгуливающих по пляжам и городу рядом с людьми.