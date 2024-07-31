В Мончегорске появилась плавучая гостиница

На озере Лумболка, которое находится в Мончегорске Мурманской области, появился хаусбот - "дом на воде", который принимает туристов в качестве плавучей гостиницы. Он стал первым подобным объектом, который действует в условиях Крайнего Севера, сообщили в пресс-службе Агентства развития Мончегорска.

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Хаусбот - это обычный жилой дом, который располагается не на фундаменте, а на воде. Его можно буксировать в разные точки водоема и жить в нем круглый год. Внутри есть электричество, отопление и вода, отделанная сибирским кедром баня, кухня и открытая зона отдыха на носовой палубе. Днем с нее можно рыбачить, загорать и любоваться окружающими пейзажами, а ночью - северным сиянием.

Строительство "домов на воде" становится популярным трендом в средней полосе страны. И Мончегорск, окруженный ожерельем озер, который в 2023 году посетили 57 тыс. гостей, здесь в числе первых.

А вообще в Мурманской области насчитывается 100 тыс. водоемов, так что ставить хаусботы есть где. Кроме того, их можно использовать как летом для отдыха на воде, так и зимой для подледной рыбалки. Хотя эксплуатировать такие объекты сложнее, чем обычные туристические домики на суше. Берег, возле которого предполагается ставить хаусбот, должен быть оборудован так, чтобы туристам удобно было входить в него с берега. Необходимо также и электричество. В городе такой домик можно запитать от городской электросети, а вот если он находится за пределами городской черты, то его придется оборудовать автономной системой электрогенерации - солнечными батареями или дизель-генератором.

Кроме того, экономически рентабельными в туризме обычно считаются отели, в которых насчитывается больше ста номеров. Естественно, на одном озере столько хаусботов не построишь, потому вместе с проживанием на воде туристам необходимо предлагать иные виды отдыха и развлечений.

Российские производители сегодня могут предложить разные модели "домов на воде". Например, существует модель автодома-амфибии, который объединяет в себе жилище и катер. В нем четыре спальных места, туалет, душ, кухня, холодильник, пост управления судном, шкаф для одежды. На воде он разгоняется до 15 км/ч, а по суше его можно транспортировать на внедорожнике.