Аксенов рассказал о турпотоке в Крым после удара ВСУ по пляжу Севастополя

Атака ВСУ на пляж Севастополя не помешала турпотоку в Крым, заявил в интервью NEWS.ru глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что спрос на отдых на полуострове существенно вырос по сравнению с прошлым годом.

Снижения турпотока нет, в июне спрос на отдых увеличился на 25%. За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 млн туристов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Глубина бронирования, по оценкам турбизнеса, достигает 130–180 дней. Это один из основных показателей стабильной работы, — поделился Аксенов.



Глава республики привел последние данные статистики, согласно которым наблюдается стабильный рост количества бронирований в отелях и гостиницах всех категорий.

Количество бронирований, например, в трехзвездочных отелях увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В категории до 2* спрос вырос на 42%, а в более дорогих объектах 4–5* — на 6%. Загрузка составляет в среднем 55%. Некоторые средства размещения загружены на 90% и более, — подчеркнул он.



Ранее Аксенов объяснил, с чем связана замена членов Совета Федерации, которые представляли Крым. По его словам, причиной стало обновление элит в России. Глава региона поблагодарил сенаторов Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, представлявших республику в Совфеде, и добавил, что эти люди очень много сделали для всех крымчан.