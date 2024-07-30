Депутат: отдых в Крыму недоступен простым россиянам из-за цен

Простые россияне не могут позволить себе отдых в Крыму из-за необоснованно высоких цен на железнодорожные билеты, заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

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«Это неприемлемо. У нас сейчас работает там дочерняя компания. Мы считаем, что РЖД уже давно пора входить на полуостров, а также работать над увеличением подвижного состава», – прокомментировал парламентарий.



По его словам, без участия государства цены на билеты вряд ли снизятся. А при текущей стоимости перевозки отдых в Крыму по затратам вполне сопоставим с поездкой за рубеж. Для семьи из трех человек дорога туда и обратно на поезде обойдется почти в 100 тыс. руб. Для решения этого вопроса депутаты Госдумы намерены составить отдельное обращение в Министерство транспорта РФ.

Еще одной проблемой Сергей Леонов назвал роуминг в Крыму. Данная услуга мобильных операторов была отменена на территории всей России еще в 2018 году, однако для полуострова она почему-то до сих пор актуальна. Впрочем, депутаты намерены поторопить сотовые компании с отменой роуминга в Крыму и Севастополе посредством жалобы в Министерство цифрового развития РФ.

Отметим, что эти проблемы видят не только в Госдуме. На стоимость билетов к южным курортам пассажиры жалуются каждый год. При этом туристов волнует не только цена, но и отсутствие мест в поездах – их раскупают слишком быстро. Чтобы как-то решить этот вопрос, РЖД даже ввели новую опцию – комбинированную поездку, в рамках которой пассажиры могут пересаживаться на свободные места на разных отрезках пути.

Что касается роуминга в Крыму, то им озабочена и ФАС. Ведомство уже выдало предупреждение операторам сотовой связи за взимание дополнительной платы с туристов на полуострове.