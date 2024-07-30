Глэмпинг в Подмосковье: десять лучших мест

Промежуточный вариант между лоском пятизвёздочных отелей и походом с палатками.

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Мечтаете об отдыхе на природе, но спать в палатке и готовить на костре под светом луны – не ваша история? Тогда вам стоит обратить внимание на глэмпинги, они точно докажут, что отдых на природе может быть ничуть не хуже пятизвёздочного отеля.

История глэмпингов

Глэмпинг – это разновидность кэмпинга, то есть отдыха на природе. Отличается повышенным комфортом. Вместо обычных палаток вас будут ждать их улучшенные версии или даже домики со всеми удобствами, но находиться они будут также в лесу или на берегу живописного водоёма.

Считается, что самый первый такой комфортабельный лагерь появился почти 20 лет назад в Великобритании, оттуда пошло и название. Глэмпинг – это сокращение от английского glamorous camping, то есть «гламурного лагеря».

Что касается нашей столицы, тренд сюда дошёл не сразу, но достаточно быстро окутал все самые красивые природные локации. Расскажем об интересных глэмпингах Подмосковья.

Важно! Цены на проживание могут варьироваться в зависимости от сезона.

«Ветер в кронах»

Адрес: Московская область, город Чехов, резиденция «Чехов #APi».

Координаты: 55°09'02.3N; 37°23'38.8E.

Стоимость: проживание и завтрак на двоих в сутки обойдутся в 10 500 рублей, вариант со включённым ужином немного дороже – 13 500 рублей.

Размещение с питомцами: разрешено. За отдельную плату и по предварительному согласованию с менеджером во время бронирования.

Для проживания здесь просторный шатёр площадью 20 м², есть душ с косметическим набором и спальное место (на выбор предоставляется как двуспальная кровать, так и односпальные). У каждого шатра есть своя терраса с обустроенной зоной отдыха. На протяжении уикенда вас будут сопровождать звуки природы, а заботливые работники пополнят запасы чая и яблок.

«Вили Улей»

Адрес: Московская область, г. Ступино, Вертолётная ул.

Координаты: 54°52′19″N, 38°9′58″E.

Стоимость: одна ночь на двоих с завтраком – 19 500 рублей в будни и 21 500 рублей – в выходные, трёхразовое питание на всех будет стоить ещё 4000 рублей за одну ночь.

Размещение с питомцами: разрешено. За всех животных взимается единоразовая плата в размере 1500 рублей.

Это идеальное место для активного отдыха, тут можно поиграть в баскетбол, отправиться на велопрогулку, поплавать на сапах или на лодках по Оке. Для более размеренного отдыха есть кинотеатр под открытым небом и баня, два часа в которой обойдутся в 6500 рублей. И не стоит забывать о комфортных условиях: душ, двуспальная кровать, кондиционер/отопление, камин и индивидуальная терраса.

«Русская Аляска»

Адрес: Московская область, Рузский городской округ, Дороховское сельское поселение, деревня Бараново.

Координаты: 55°37′21″N, 36°15′4″E.

Стоимость: размещение двух-четырëх человек на одну ночь в будни обойдётся от 8000 до 10 000 рублей, а в выходные – от 10 000 до 12 000 рублей. Если вы хотите снять небольшой домик, то стоимость варьируется от 11 000 до 18 000 рублей.

Размещение с питомцами: запрещено.

Специальные палатки «типи», построенные в виде жилища индейцев, выглядят очень аутентично и позволяют почувствовать единение с природой. Возле каждого типи есть небольшая терраса, где можно позагорать, а душ и туалет расположены всего в 40 метрах. На территории лагеря также находится кафе. Для тех, кто пока не готов к проживанию в палатках, есть возможность снять небольшой домик со всеми удобствами. Ещё одна яркая особенность – наличие большого количества собак. Сибирские хаски тут живут в любви и заботе и очень рады гостям.

BJØRK

Адрес: Московская область, Ступинский район, д. Бекетово, КП «Бекетово парк».

Координаты: 55°1′40″N, 37°46′20″E.

Стоимость: дом в стиле A-Frame за одну ночь от 8000, Flat House – от 12 000 в сутки.

Размещение с питомцами: разрешено по согласованию с администрацией глэмпинга.

Небольшая деревня, выполненная в едином стиле, станет отличным местом для отдыха и фотосессий. На территории есть крытая беседка, а за отдельную плату в вашем распоряжении окажутся баня и подогревающийся чан. На территории также находятся детские и спортивные площадки, озеро и парк. А в транспортной доступности есть вся необходимая инфраструктура — от магазинов и аптек до служб доставок.

NeBali

Адрес: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Исаково.

Координаты: 56°4′50″N, 36°48′44″E.

Стоимость: есть разные виллы, цены колеблются от 12 000 до 13 200 рублей.

Размещение с питомцами: разрешено. Однако в случае с собаками есть ограничения: разрешены собаки мелких пород, не более 40 см в холке, бойцовские породы на территорию не допускаются.

Филиал Бали в 40 минутах от Москвы – звучит интригующе. И отсылки к этому острову не только в названии, но и в интерьере и основной концепции. Организаторы глэмпинга предлагают своим гостям помедитировать под благовония и стать ближе к энергии земли. Подвесные качели, мангал, кухня и ещё много всего, что сделает ваш отдых самым приятным.

«Глэмпинг на ферме»

Адрес: Московская область, Рузский район, посёлок городского типа Тучково, ул. Мосеево, 23.

Координаты: 55°36′49″N, 36°26′57″E

Стоимость: по будням аренда с одного человека 4900 рублей, по выходным – 6900 рублей. За каждого дополнительного гостя придётся доплатить 1500 рублей, дети до 7 лет могут быть в сопровождении взрослых бесплатно. Питание будет стоить от 900 до 1500 рублей за один приём пищи на человека.

Размещение с питомцами: разрешено. За питомца нужно внести доплату в размере 1000 рублей. В случае с собаками есть ограничения: на территорию не допускаются собаки весом более 5 кг.

Вас уже ждут геокуполы с дизайнерским интерьером внутри. Тут вы сможете расслабиться среди реликтовых деревьев, полюбоваться видом на реку и получить обслуживание, как в отеле. К вашим услугам также финская сауна и русская баня, прогулка на сапах и экскурсия по ферме, велопрогулки и просто прогулки по лесу.

Hippy Hotel

Адрес: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, рабочий посёлок Калининец, Заречная улица.

Координаты: 55°32′30″N, 36°58′55″E.

Стоимость: за сутки на двоих с воскресенья по четверг придётся отдать 7000 рублей, в пятницу – 8000 рублей, а в субботу – 9900 рублей. Цены на август немного отличаются, стоимость начинается с 8000 и заканчивается 11 900 рублями. Дети до четырёх лет могут оставаться бесплатно.

Размещение с питомцами: не предусмотрено.

Единственный автоглэмпинг в нашем списке, его уникальность заключается в возможности переночевать в ретроавтобусе, переделанном под номер. При этом все удобства находятся рядом: душ, магазины, кухня и электричество. Рядом находятся озеро и река, так что умиротворение и единение с природой обеспечены, можно даже порыбачить. Постояльцы могут также попариться в бане на колесах, поиграть в ретроигры на приставках Dendy и Sega, посмотреть фильм на проекторе.

Aferma

Адрес: Московская область, деревня Авсюнино.

Координаты: 55°32′38″N, 39°3′22″E.

Стоимость: аренда на три ночи обойдётся от 38 000 до 54 000 рублей в зависимости от выбранного домика и дня недели.

Размещение с питомцами: разрешено. Такая услуга добавит к стоимости 2000 рублей.

Тут можно отдохнуть от городской суеты и шума города, пожарить шашлык, погулять по ферме или лесу, покататься на сапах и лодках. Если вы хотите просто лежать в гамаке, читая книгу, то и это можно устроить: рядом есть кафе, так что готовить совсем не обязательно. Вся территория – dog friendly, вам не придётся оставлять четвероногих друзей одних.

«Под небом»

Адрес: Московская Область, Пушкинский р-н, с. Тишково, Пестовское водохранилище.

Координаты: 56°4′41″N, 37°43′46″E.

Стоимость: по будням размещение на одну ночь стоит 17 500 рублей с одного человека, в пятницу и субботу цены поднимаются до 26 400 рублей.

Размещение с питомцами: разрешено. Доплата составляет 5000 рублей. Если у вас бойцовская собака или собака, относящаяся к списку опасных пород, её пребывание необходимо согласовать с администрацией.

От романтического уикенда до большого праздника на свежем воздухе – тут вам помогут с организацией любого мероприятия. Сам глэмпинг позиционирует себя как пятизвёздочный отдых на «большой воде», поэтому думать постояльцам ни о чём не нужно. Для идеального летнего релакса тут оборудован пляж, есть даже свой флот катеров, где можно обучиться катанию на сапах, вейкбордах и каяках.

«Остров»

Адрес: Московская область, Ленинский городской округ, сельское поселение Молоковское.

Координаты: 55°35′40″N, 37°51′48″E.

Стоимость: одна ночь обойдётся двум гостям в 7300 рублей в будни и в 9300 рублей – в выходные.

Размещение с питомцами: разрешено. Доплата за четвероногого друга весом до 10 кг составит 1000 рублей. Также необходимо оставить депозит в размере 5000 рублей, на случай если питомец испортит имущество.

15 уютных тентов уже ждут вас на берегу озера Копыто. Тут есть всё необходимое для приятного времяпрепровождения на природе. В каждом тенте проведено электричество, есть шкаф, двуспальная кровать, столики и холодильник. Главное преимущество – собственная терраса с видом на озеро и местом для барбекю. Не нужно беспокоиться и о ванных процедурах — четыре душевые кабины и туалеты доступны круглосуточно в здании администрации.

Поездка на природу уже давно не означает отказ от привычного комфорта. Отдых должен приносить только расслабление и спокойствие, так что выбирайте те условия, которые вам в этом помогут.