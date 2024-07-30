Удмуртия представила туристический стенд на Дне города в Бресте

Удмуртия представила стенд, посвящённый туристическому потенциалу региона, на трёхдневном праздновании Дня города в Бресте (Белоруссия).

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртской Республики.

Туроператоры презентовали маршруты по Удмуртии, достопримечательности и туристические карты. Гостей праздника познакомили с удмуртскими обрядами, песнями, костюмами, а также с национальной кухней.

«Презентация Удмуртии в Бресте — важный шаг взаимовыгодного сотрудничества между нашими республиками», — прокомментировала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.



Она также отметила, что это ещё один шаг по увеличению турпотока в республику в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в январе — мае 2024 года на 15,6% вырос объём услуг туристических операторов, агентств и других организаций сферы туризма.