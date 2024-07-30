Эксперты объяснили растущую популярность глэмпинга

Почти сотня глэмпингов работает сегодня в регионах Северо-Запада, и эта цифра продолжает расти. Уединенный отдых на природе выбирают все больше россиян, из-за чего объем относительно нового для нашей страны туристического бизнеса уже в следующем году может увеличиться на 15-20 процентов.

Почему предприниматели решают вкладываться в это направление и есть ли там свои подводные камни, корреспонденту "РГ" рассказали эксперты.

Спрос на глэмпинги растет в геометрической прогрессии. Согласно данным сервисов онлайн-бронирования отелей, по сравнению с прошлым годом он увеличился в два раза. Отдельную статистику агрегаторы не ведут, но на общий раздел с апартаментами, квартирами, коттеджами, кемпингами и глэмпингами приходилось, например, до 64 процентов всех заказов в Светлогорске Калининградской области и до 50 процентов в Выборге Ленинградской области. Не хочет жить в гостиницах каждый второй турист в Карелии.

Причина популярности проста: туристы устают от городской суеты, ищут новые впечатления и интересные места, где можно сделать красивые фотографии и поделиться ими в социальных сетях. Неудивительно, что практически 75 процентов аудитории глэмпингов - это люди в возрасте от 18 до 50 лет, которые являются активными интернет-пользователями. Бизнес тренд подхватил и создал новый туристический сервис.

- Спрос растет благодаря тенденциям на нетрадиционные, порой даже экзотические места проживания. Сегодня, например, организаторы музыкальных фестивалей размещают площадки в глэмпинг-парках, расширяя тем самым его коммерческие возможности, - рассказала партнер инвестиционной компании AFS Company Ксения Титова. - Многие владельцы этих мест размещения продвигают свой туристический продукт через соцсети, блоги и прочие онлайн-платформы. В качестве основного маркетингового хода используют необычные места с красивыми пейзажами и большим набором удобств, чтобы удовлетворить потребителя.



Пожалуй, именно локации и определенный набор активностей являются определяющими факторами популярности глэмпингов. Интересных территорий в регионах хватает, однако далеко не везде можно построить гостиницу или отель. В этом плане мобильные объекты размещения помогают решить сразу две задачи: они "растягивают" инфраструктуру и создают новые точки притяжения для туристов.

Понимают это и региональные власти, подстраивающие под трендовых предпринимателей свои грантовые программы. В Калининградской области, например, на строительство глэмпингов выделили 70 миллионов рублей. На конкурс заявились 24 компании, из которых только шесть получат от 2 до 20 миллионов рублей на свои проекты.

Впрочем, предприниматели готовы вкладывать свои деньги и без грантов. Так, глэмпинг в ближайшее время появится на пока еще не исхоженной туристами Балтийской косе. Участок в районе улицы Рыбачьей уже сдали инвестору в аренду за 912 тысяч рублей в год. Здесь хотят разместить 12 домиков в скандинавском стиле, ресторан местной кухни, СПА, пункты проката велосипедов и сапбордов.

На востоке Калининградской области, в Озерском районе, создают базу отдыха с глэмпингами для агротуризма.

- Современным туристам интересно не просто полежать на пляже и походить по достопримечательностям. Важен активный отдых. Поэтому, помимо геокуполов для домиков, мы разбиваем плодово-ягодный сад, оборудуем пасеку. Все гости смогут собрать урожай и забрать его с собой домой, - прокомментировал инвестор Максим Крупеня. - Сегодня в туристическом бизнесе без приставки "агро", на мой взгляд, не обойтись. Люди хотят стать ближе к природе и сельскому хозяйству. Наша задача как бизнеса - дать им эту возможность.



Несмотря на красивую картинку, отдых в глэмпинге нельзя назвать массовой историей. Более того, удовольствие это не из дешевых. В Ленинградской области высокая стоимость размещения в, по сути, благоустроенной палатке уже привела к трансформации рынка.

Если раньше россияне баловались фешенебельными глэмпингами с комфортом на уровне гостиницы, то теперь предпочтение отдают более дешевым вариантам. Однако даже в бюджетном геокуполе за сутки придется заплатить почти семь тысяч рублей в будние дни и больше девяти тысяч рублей - в выходные.

Глэмпинг объединяет комфорт номера в отеле и отдых на природе

Боком предпринимателям выходят и пресловутые локации для красивых фотографий. С проблемой удаленности глэмпнигов столкнулись в Псковской области. Предприниматель Дмитрий Блицын отметил, что, несмотря на простоту возведения домиков и их относительную дешевизну, обслуживать такое хозяйство порой сложнее, чем гостиницу.

- Многим кажется, что достаточно поставить палатку, и народ сам придет. Однако это не так. В большинстве случаев этот бизнес ничем не отличается от отеля: есть обслуживание, готовка, уборка. Только, в отличие от городской гостиницы, персоналу глэмпинга нужно приехать в чистое поле или в лес, чтобы, грубо говоря, постирать белье, - заключил эксперт.



Есть и кадровые проблемы. Найти хороший персонал, готовый приезжать на работу за черту города, весьма непросто. А уровень сервиса отдыхающие ждут соответствующий, ведь за те же семь-девять тысяч рублей можно спокойно снять номер в хорошей четырехзвездочной гостинице.