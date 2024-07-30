Туристка засудила авиакомпанию за упиравшуюся ей в бок переноску с собакой

Авиакомпанию NordStar суд обязал вернуть пассажирке 80 тыс. руб. за дискомфортный авиаперелет. Туристка приобрела услугу перевозки питомца в переноске на соседнем кресле, однако клетка с разрешенными габаритами не поместилась на одно сиденье. Из-за досадной ошибки женщине пришлось мучиться весь полет из Сочи в Красноярск.

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Женщина путешествовала с сыном и собакой. Семья без проблем прошла регистрацию в аэропорту, габариты переноски не вызвали вопросов, но уже на борту выяснилось, что контейнер, подходящий по размеру, указанному на сайте авиакомпании, занимает не только кресло, на которое он установлен, но и часть сиденья ее хозяйки.

Вернувшись домой, женщина пожаловалась в Роспотребнадзор, где ей порекомендовали обратиться в суд. Пассажирка подала иск и потребовала вернуть ей деньги за перелет. Туристка и авиакомпания достигли мирового соглашения, согласно которому перевозчик должен компенсировать затраты пассажирки.

Каким образом габариты клетки не совпали с размером кресла, остается загадкой. Для проезда на соседнем месте NordStar допускает переноски 55 х 40 х 40 см. Аналогичные, например, у S7. А вот «Аэрофлот» предупреждает, что такой размер возможен только в бизнес-класса – в экономе стороны клетки должны быть чуть меньше.

Проблема могла возникнуть еще и из-за того, что у NordStar жестко прописаны параметры только для тех, что перевозятся на кресле. Требования к переноскам, размещаемым под креслом, менее суровые – там ограничена только высота. При регистрации сотрудник авиакомпании вполне мог перепутать эти варианты.

Ранее TourDom.ru писал, что самым большим домашним животным «Аэрофлот» разрешил лететь в бизнес-классе.