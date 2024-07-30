Эксперт оценил введение туристического налога с 2025 года

Генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов прокомментировал введение туристического налога с 2025 года.

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Эксперт напомнил, что максимальная ставка в 2025 году составит один процент от стоимости услуг проживания. Минимальная сумма налога — 100 рублей с одного постояльца. Ставку налога ждет ежегодная индексация.

Арутюнов объяснил, что сначала налог не сильно ударит по карманам туристов, так как им придется доплатить небольшие суммы, сопоставимые с курортным сбором. Но сумма будет расти с каждым годом и может стать существенной.

— Сейчас 50 или 100 рублей за сутки — это не так заметно. Но когда мы перейдем на процент от стоимости номера и ставка вырастет до пяти процентов — это будет уже ощутимая сумма, — отметил он в комментарии 360.ru.



Тем не менее, по словам эксперта, все больше регионов станут подключаться к этому процессу, потому что это дополнительный способ пополнить бюджеты.

Эксперт отметил, что решение о введении туристического налога может негативно сказаться на отрасли. Туристический налог станет дополнительной нагрузкой на отельный бизнес, который и так платит крупные суммы за свою работу.

С 2025 года в России появится туристический налог. Он заменит курортный сбор и приведёт к повышению цен на проживание в отелях, передает «Царьград».

Также депутат Александр Толмачев оценил возможность введения курортного сбора в Подмосковье.