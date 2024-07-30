Во сколько обойдется отдых в Кавминводах

Стоимость отдыха в Кавминводах обойдется в 100 тысяч рублей за сутки. Забронировать можно на срок только от трех дней.

«В Кисловодске отдых в отеле стоит 100 тысяч рублей. Бронь минимум на трое суток. За номер люкс придется отдать 301 тысячу рублей за это время», – сообщают аналитики.



Бюджетный отдых обойдется в несколько тысяч рублей за сутки. Несмотря на высокую цену отдых в Кавминводах пользуется популярностью.

Накануне «ФедералПресс» писал, что глава Дагестана отчитал чиновников с матом.