Туристы из ХМАО стали скупать туры в Грузию

У жителей ХМАО набирают популярность летом путешествия в Грузию, рассказали URA.RU турагенты компании Soloway. Прежде всего югорчане летят отдыхать туда на местные пляжные курорты.

«Грузию спрашивают и летают, прежде всего через Тбилиси. Но для экскурсионного отдыха там летом жарко. В Грузию как правило летят с пересадками через Москву», — отмечает владелица агентства путешествий Елена Соловьева.



Среди других направлений ближайшего зарубежья у туристов пользуется спросом Азербайджан. Долететь в Баку можно прямым рейсом, например, из Сургута. Также югорчане отдыхают летом в Абхазии. Кроме привычного пляжного отдыха, некоторые едут туда в паломнические туры.

«В Абхазии много монастырей и храмов», — уточняет турагент.



Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО стали скупать туры в Египет. Из-за жары стоимость отдыха на курортах страны снизилась.