Челябинцы заинтересовались поездками по городам «Золотого кольца»

Жители Челябинской области увеличили на треть количество поездок по городам «Золотого кольца». Как 30 июля URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», популярность периметра "Серебряного кольца» возросла на 61%.

«Текущим летом южноуральцы стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Число посетителей городов «Золотого кольца» в июне выросло на 35% в сравнении с тем же месяцем 2023 года, а «Серебряного ожерелья» — на 61%», — рассказали URA.RU в «МегаФоне».



"Золотое кольцо" привлекает путешественников своими историческими и культурными памятниками, и включает в себя восемь городов. Среди жителей Челябинской области наибольшей популярностью пользуются Владимир, Ярославль и Сергиев Посад.

"Серебряное ожерелье", в свою очередь, охватывает 11 регионов Северо-Запада России, где расположены города с богатым культурным и природным наследием. В этом направлении по количеству туристов из Челябинской области лидируют Калининград, Вологда и Мурманск.

Аналитики в совместном исследовании мобильного оператора и корпорации «Туризм.рф» отметили рост потребления интернет-трафика в этих городах среди путешественников. В июне 2024 года трафик в "Золотом кольце" увеличился на 83%, а голосовой трафик — на 9%. Иваново стал самым "говорящим" городом среди них. В "Серебряном ожерелье" интернет-трафик вырос на 95%, а голосовой — на 20%. Лидером с обоими показателями стал Калининград.