Что посмотреть в Дагестане: десять идей для тех, кто едет в первый раз

Несмотря на то что Дагестан означает «Страна гор», горы занимают всего 39,9 процента территории. А что же там еще? Каньоны и водопады, озера и море, села-призраки и гостеприимные «живые» аулы… Словом, все, что необходимо для перезагрузки. Нельзя не отметить и бюджетность отдыха в республике.

Подняться в аул-призрак

Заброшенное село Гамсутль, построенное на вершине горы на высоте 1500 м над уровнем моря, часто сравнивают с Мачу Пикчу. Но если перуанский город жил около 100 лет, то его дагестанский собрат развивался на протяжении 2000 лет. Люди начали уходить из аула в 60-е годы прошлого века, в итоге там остался один мужчина, который провел в одиночестве 14 лет и умер в 2015-м. Сейчас туристов встречают только опустевшие дома, многие из которых были построены в XVIII веке. Поражает и то, что внутри остались мебель, утварь и даже книги с газетами.

Пожить в горном ауле

В горных деревнях можно в полной мере ощутить местное гостеприимство. Для этого стоит переночевать в одной из них, чтобы вечером послушать, как среди гор раздается голос муэдзина, созывающего всех на намаз, а утром съесть на завтрак ароматную абрикосовую кашу с ореховой пастой урбечом. Устроиться на ночлег в ауле не составит труда. А посмотреть там есть что. Село Кубачи, например, известно художественной обработкой металла, Балхар — гончарным делом, Чох — атмосферой средневековья. А в Гунибе в 1859 году завершилась Кавказская война.

Познакомиться с «Каспийским монстром»

Увидев однажды на спутниковых снимках изображение самолета, с бешеной скоростью скользящего практически по воде (на высоте всего 2-3 метров), американцы всполошились и назвали военное изобретение СССР «Каспийским монстром». Вот только буквы «КМ» на крыле гигантского экраноплана означали «корабль-макет». Подобный (и единственный сохранившийся) можно увидеть на побережье в 20 км от Дербента. Как он оказался на диком пляже? Все просто: футуристический корабль должен стать экспонатом парка ВС РФ «Патриот», который планируется построить.

Оказаться в самом древнем городе России

Мы, конечно же, про Дербент, которому не то 2000, не то 5000 лет от роду (ученые не сходятся во мнении). Как бы то ни было, приставку «самый» город имеет и по другим параметрам. Здесь расположены самая древняя на территории России мечеть (733-734 год постройки), самая древняя в стране синагога (1614 год) и самый древний христианский храм (IV век, хотя это спорный вопрос). Если данных аргументов мало для того, чтобы появилось желание посетить Дербент, то вот еще одно: город раскинулся на берегу самого большого в мире озера. И пусть Каспий привыкли называть морем, хотя с географической точки зрения это не так, перспектива искупаться жарким днем в его прохладных водах не может не привлекать.

Промчаться с ветерком по Сулакскому каньону

Михаил Лермонтов и Лев Толстой плохого не посоветуют, а советовали они посетить Сулакский каньон, которым восхищались в свое время. На минуточку, это один из самых глубоких каньонов в мире (даже глубже Гранд-каньона в Аризоне). Исследовать местность можно по воде, прокатившись на катере по реке Сулак (но не забываем о безопасности: дагестанские водители любят лихачить, выпасть за борт можно на раз-два). Еще вариант (и он не опциональный, а обязательный) — проехаться на «буханке» поверху и увидеть головокружительные пейзажи.

Попасть в тропический лес

Самурский реликтовый лес — единственный субтропический заповедник в России. То самое место, где хочется помолчать, чтобы лучше проникнуться умиротворяющей атмосферой. Вокруг все увито лианами, то тут, то там можно увидеть цветущие орхидеи. На поляне «пасется» средиземноморская черепаха, а в кустах шуршит травой кабанье семейство — мама с полосатыми отпрысками. Еще, говорят, в лесу водятся дикие кошки.

Покричать на языке троллей

Чтобы сделать экстремальное фото на знаменитом каменном выступе «Язык тролля», необязательно ехать в Норвегию. Такая локация есть и в дагестанском горном селе Гоор. Свой «язык тролля» местные называют Девичьей скалой: по легенде, с нее прыгали девушки, чтобы не выходить замуж за нелюбимого. Мысли о том, что оттуда легко сорваться, не покидают, пока находишься на выступе. А чтобы высвободить накопившийся адреналин, всегда можно покричать — от страха и восторга при виде живописного ущелья и гор.

Поплавать на сапах

Только представьте: аквамариновая водная гладь, вокруг горы-великаны и вы крошечной точкой неспешно плывете вперед и вперед. Сапбординг в Дагестане активно развивается. Одна из самых живописных локаций — Ирганайское водохранилище. Устали грести — можно причалить к берегу, дойти до небольшого водопада или устроить пикник, во время которого даже самые обычные лепешки чуду покажутся наичудеснейшими. А потом снова на доску!

Побывать на месте съемок «Белого солнца пустыни»

Знаменитый советский истерн снимали на бархане Сарыкум, а именно сцену, в которой товарищ Сухов спасал закопанного по шею Саида. Исполнитель роли последнего Спартак Мишулин сидел в своем песочном заточении на деревянном ящике, так как актера все время засасывало глубже. Бархан этот необычный. Мало того что он одиночный, что уже редкость, так, в отличие от себе подобных, дюна не передвигается под действием ветра, а стоит на месте.