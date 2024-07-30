Вице-президент АТОР рассказал о перспективах Кубани

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что лидером по числу отдыхающих остаётся Краснодарский край, который может принять за год более 18 млн туристов.

В беседе с «Парламентской газетой» эксперт отметил, что второе место занимает Москва (прогноз — 15 млн гостей), третье — Санкт-Петербург (10 млн).

Далее следуют Крым (около 6 млн туристов) и Татарстан (от 3,5 до 4 млн).

Также выяснилось, что Крым лидирует по процентному приросту туристов. В 2024 году курорты республики посетят на 30% больше отдыхающих, чем годом ранее.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с Общественной Службой Новостей посоветовал самостоятельным туристам соблюдать нормы законодательства.