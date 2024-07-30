Круизы до Соловков пересели на катера из-за прорыва дамбы в Карелии

Туристы отнеслись с пониманием к изменениям в маршруте теплохода до Соловецких островов из-за прорыва Дамбы в Карелии, сказала НСН Светлана Гончарова.

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Туристы, которые направлялись на Соловецкие острова, доедут на автобусе до Белого моря, а потом пересядут на катер до пункта назначения, рассказала в эфире НСН директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Авария между 10-м и 11-м шлюзами на Беломорканале в Карелии парализовала судоходство, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Канал в основном используется для транзитных целей — доставки грузов в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей.

Также там проходят круизы. Суда направлялись на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск. Маршруты могли начинаться в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре. Гончарова отметила, что несмотря на сложности, с которыми столкнулись фирмы, организующие круизы, они нашли альтернативные пути решения возникшей проблемы.

«У нас выполняется как раз заключительный в этом году круиз до Соловецких островов. Теплоход во время прорыва дамбы еще был в Петрозаводске, сейчас он дошел до пятого шлюза, это Повенец. Теплоход сейчас стоит там. Для туристов будет выполнена вся заявленная программа. Сегодня у них экскурсия в Медвежьегорск, завтра с утра мы подаем автобус и везем их до Белого моря, там на катере уже до Соловецкого острова. Туристы на борту относятся к этому с пониманием. Лично для нас есть, конечно, определенные неудобства, приходится заказывать вот эти автобусные перегоны, но мы с задачей справились. Нас эта проблема коснулась, но нерешенных задач не осталось», - сказала собеседница НСН.



Ранее глава Беломорского округа Карелии Ирина Филиппова предупредила о возможном подтоплении ряда населенных пунктов из-за прорыва дамбы на Беломорканале, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По ее словам, подтопления могут коснуться островной части Беломорска, а также населенных пунктов Тунгуда, Олимпий, Сосновец, Выгостров, Золотец, 18 шлюз (дачный), Шижня старая, Водников, Сальнаволок.