«Аэрофлоту» пришлось прервать полет в Казахстан из-за болезни пилота

«Аэрофлоту» пришлось вынужденно прервать рейс из Москвы в Астану из-за плохого самочувствия второго пилота. У 29-летнего мужчины сильно заболела голова, началась тошнота и помутнение в глазах.

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В результате командир воздушного судна решил запросить посадку в Уфе. Член экипажа, пожаловавшийся на самочувствие, выполнял свою работу до окончания полета. После приземления его отвезли в больницу. Врачи, как уверяют источники, поставили диагноз «переутомление». В авиационных телеграм-каналах предположили, что пилот недостаточно отдохнул перед рейсом из-за большой нагрузки у нацперевозчика.

«Аэрофлот» поспешил опровергнуть эту версию. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что налет их работника за июль не превышает положенные 80 часов в месяц, а в июне он сходил в двухнедельный отпуск. Отравление едой в самолете также исключено – пилот пожаловался на плохое самочувствие до того, как получил бортовое питание.

Рейс в Астану был задержан на время поиска резервного пилота, которого вызвал нацперевозчик. Перевозчик предоставил пассажирам в аэропорту напитки. Общая задержка из-за нештатной ситуации составила 3 часа.

Ранее TourDom.ru писал, что прокуратура попросила «Аэрофлот» отчитаться о массовых задержках рейсов в конце июня.