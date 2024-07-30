Стало известно, когда в Приморье введут курортный сбор

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, почему в регионе не спешат вводить курортный сбор с гостей. Оказалось, что, несмотря на активное развитие туристической инфраструктуры, далеко не все средства размещения края в принципе готовы к официальному приему путешественников.

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«Хасанский округ – один из наиболее перспективных направлений в целом в Российской Федерации. Все перспективы для развития здесь есть: теплое море, красивый пейзаж, заповедная территория, лотосы, точка трех границ, наличие туристов из Китая», – начал объяснение Олег Кожемяко.



Однако, по его словам, в настоящее время введение курортного сбора в Приморском крае невозможно из-за нерентабельности.

Более того, есть опасение, что появление такой меры приведет к тому, что туристический бизнес региона уйдет в тень.

Губернатор Приморья честно отметил, что сейчас не все базы отдыха региона даже готовы к «белому» приему туристов. Все еще остаются средства размещения, которые скрывают свою деятельность, уверяя контролирующие органы, что люди на территории не приезжие отдыхающие, а многочисленные родственники владельцев летних домиков.

По мнению главы региона, перед введением курортного сбора, в регионе необходимо создать условия по «обелению» бизнеса, сделать его более выгодным для местных предпринимателей. Только тогда местные жители будут готовы организовать для гостей настоящий курорт с отдыхом высового уровня.

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