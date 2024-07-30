«Дети плачут»: россияне застряли на паспортном контроле после отпусков

Екатеринбуржцы, прилетевшие из Антальи, застряли на паспортном контроле в аэропорту Кольцово, сообщает E1.RU.

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По информации издания, очередь практически не двигается. Как рассказала женщина в беседе с корреспондентом, ждать приходится уже свыше часа. В аэропорту жарко, душно, у многих плачут дети, добавила она.

Ситуация патовая. Прилетевшие из-за границы вынуждены стоять более часа, чтобы пройти паспортный контроль. Стоим 40 минут и еще даже не подходим. Душно, жарко, дети плачут. Очередь двигается, но медленно, — рассказала собеседница издания.



Ранее сообщалось, что пограничники в московском аэропорту Внуково отобрали у россиянки загранпаспорт и не выпустили ее из страны на отдых в Турцию из-за буквы «ё» в фамилии. В документе была написана фамилия Деденёва, тогда как в системе миграционного учета девушка указана как Деденева. При этом туроператор, оформивший путевку, отказался возвращать деньги за поездку.

Позднее в МИД заявили, что разные варианты транслитерации имен и фамилий латиницей не являются поводом для изъятия загранпаспортов у россиян. В ведомстве отметили, что это также не может считаться ошибкой.