На побережье Байкала создадут туристический кластер

На побережье Байкала резидент ТОР "Бурятия" создаст туристский кластер
Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" построит современный туристский кластер на побережье озера Байкал близ поселка Выдрино, сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключила соглашение с компанией "Южный Байкал". В статусе резидента территории опережающего развития "Бурятия" компания создаст на побережье озера Байкал вблизи поселка Выдрино туристский кластер. Все работы по строительству нового объекта гостеприимства планируется завершить поэтапно в течение четырех лет, а принимать первых гостей здесь начнут уже с мая 2026 года", - говорится в сообщении.
На прибрежном участке Байкала на площади более 8 га в районе устья реки Снежная к 2028 году построят гостиницы, спа-зоны, отдельные гостевые виллы и панорамный ресторан. Гостиничный фонд рассчитан на 60 номеров с единовременным размещением до 220 человек. Проектом также предусмотрены берегоукрепительные работы с последующим строительством причалов и аэроморвокзала, а также ангара для плавсредств. Проект позволит создать новые рабочие места.
По словам заместителя директора инвестиционного департамента КРДВ Марии Бадмацыреновой, в 2023 году Дальний Восток принял более 6 млн туристов, каждый седьмой путешественник посетил именно Бурятию.
"Увеличению турпотока на Дальний Восток способствуют меры господдержки, которые получает каждый резидент преференциальных режимов, в туристской сфере сегодня реализуются более 280 проектов на общую сумму более 200 млрд рублей. Налоговые льготы и административные преференции повышают экономическую эффективность проектов. Инвесторы строят фешенебельные отели с современными спа-центрами и небольшие базы отдыха, а для тех, кто любит отдыхать вдали от цивилизации, - глэмпинги, создают новые маршруты. Дальний Восток и Арктика становятся все ближе и доступнее для путешественников нашей страны и из соседних стран благодаря развитию транспортной инфраструктуры", - сказала она.
Министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев отметил устойчивую тенденцию роста турпотока в регионе на протяжении последних лет и увеличение количества быстровозводимых модульных гостиниц на побережье Байкала. Как отметила генеральный директор компании-инвестора Татьяна Голубева, акцент планируется сделать на экотуризме, таким образом, перемещение по территории кластера будет осуществляться пешком, на велосипедах или электромобилях.