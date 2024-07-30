На побережье Байкала создадут туристический кластер

Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" построит современный туристский кластер на побережье озера Байкал близ поселка Выдрино, сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключила соглашение с компанией "Южный Байкал". В статусе резидента территории опережающего развития "Бурятия" компания создаст на побережье озера Байкал вблизи поселка Выдрино туристский кластер. Все работы по строительству нового объекта гостеприимства планируется завершить поэтапно в течение четырех лет, а принимать первых гостей здесь начнут уже с мая 2026 года", - говорится в сообщении.



На прибрежном участке Байкала на площади более 8 га в районе устья реки Снежная к 2028 году построят гостиницы, спа-зоны, отдельные гостевые виллы и панорамный ресторан. Гостиничный фонд рассчитан на 60 номеров с единовременным размещением до 220 человек. Проектом также предусмотрены берегоукрепительные работы с последующим строительством причалов и аэроморвокзала, а также ангара для плавсредств. Проект позволит создать новые рабочие места.

По словам заместителя директора инвестиционного департамента КРДВ Марии Бадмацыреновой, в 2023 году Дальний Восток принял более 6 млн туристов, каждый седьмой путешественник посетил именно Бурятию.

"Увеличению турпотока на Дальний Восток способствуют меры господдержки, которые получает каждый резидент преференциальных режимов, в туристской сфере сегодня реализуются более 280 проектов на общую сумму более 200 млрд рублей. Налоговые льготы и административные преференции повышают экономическую эффективность проектов. Инвесторы строят фешенебельные отели с современными спа-центрами и небольшие базы отдыха, а для тех, кто любит отдыхать вдали от цивилизации, - глэмпинги, создают новые маршруты. Дальний Восток и Арктика становятся все ближе и доступнее для путешественников нашей страны и из соседних стран благодаря развитию транспортной инфраструктуры", - сказала она.



Министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев отметил устойчивую тенденцию роста турпотока в регионе на протяжении последних лет и увеличение количества быстровозводимых модульных гостиниц на побережье Байкала. Как отметила генеральный директор компании-инвестора Татьяна Голубева, акцент планируется сделать на экотуризме, таким образом, перемещение по территории кластера будет осуществляться пешком, на велосипедах или электромобилях.