Эксперт рассказал, как бороться с дефицитом отелей в Нижегородской области

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Глава представительства нижегородской федерации рестораторов и отельеров Александр Котюсов объяснил, что нужно для решения проблемы с нехваткой отелей и ресторанов за пределами областного центра. Свои варианты он озвучил в беседе с корреспондентом ИА «В городе N».

По словам эксперта, бизнес готов открывать новые гостиницы и рестораны в туристических округах, но ему не хватает квалифицированного персонала.

Например, человек хочет стать поваром. В том же Большом Болдине нет заведения, где он мог бы учиться. Человек уезжает в Нижний Новгород — может в Болдино и не вернуться никогда, — объяснил Котюсов.



При этом зарплаты в областном центре выше, чем за его пределами. По мнению нашего собеседника, решить проблему помогло бы открытие колледжей и техникумов.

Вторая сложность, с которой сталкиваются предприниматели, — это сезонность. То же Большое Болдино интересно в первую очередь летом и осенью. И полгода туристы в село почти не едут, отели и рестораны пустуют. Котюсов считает, что если бы фестивали и разные мероприятия проводились и в холода, то гостиничному бизнесу и заведениям было бы проще там существовать.

Может быть, еще нужна будет помощь в получении технических условий на электричество и воду. Рестораны требуют достаточно большого количества электроэнергии. Не во всех районах, не во всех точках такая мощность есть. В частных случаях было бы хорошо, если бы власть оказала помощь. Это максимум, что нам нужно, остальное мы все сделаем сами, — сказал ресторатор.



Подробнее о проблемах с гостиницами и ресторанами в туристических округах Нижегородской области читайте в материале ИА «В городе N».