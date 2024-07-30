Сапсерфинг набирает популярность на Северном Кавказе

В центре Ставрополя на Комсомольском пруду летом нередко можно заметить среди купальщиков людей на цветных досках и с веслами. То, что привычно на побережье Черного моря, на городском водоеме выглядит очень необычно.

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Для катания волны вовсе не нужны, отмечает основатель первого сапборд-клуба в Ставрополе Владимир Волков. Более того, именно на спокойной воде оптимально знакомиться с этим новым видом спорта и отдыха.

- Сапсерфинг я открыл для себя случайно: в пандемию застрял в Тюменской области и познакомился с местными ребятами, катавшимися на сап-бордах, - признается Владимир Волков.

- Я увлекся, а когда вернулся домой, то попытался найти нечто похожее у нас, но безуспешно. Так появилась идея: а почему бы не продвигать культуру катания на досках в Ставрополе - обучать правильному управлению сапом и плавать вместе с людьми. Стоимость доски с комплектом составляет 10-15 тысяч рублей. Почти все производятся в Китае



Владимир приобрел десять досок (качественных, разработанных в сотрудничестве с южнокорейской компанией), открыл карту региона, нашел интересные водоемы и отправился на разведку. Так появились маршруты по реке Егорлык, причем небольшой участок, пользующийся у отдыхающих особенной популярностью, носит название "Амазонка". Нависающие над берегами густые ветви деревьев напоминают джунгли Южной Америки, только без опасных аллигаторов и анаконд.

- Комсомольский пруд небольшой по площади и для плавания не так интересен. Поэтому со временем придумали тематические прогулки: пикник на воде, йога, встреча рассвета или заката на сапах, - рассказывает Владимир.

- Многие просто приезжают с шести до восьми утра - на зарядку перед работой. Поначалу было сложно договориться с администрацией объекта об организации занятий сапсерфингом, но этот водный спорт стал настолько массовым, что мы просто присоединились к большим группам любителей, у которых свои доски. Самостоятельных сапсерферов мы тоже привлекаем к нашим походам, в этом году впервые начали регулярно собирать по 20 человек. Хотя в прошлом году даже как-то поставили рекорд - по Егорлыку сплавлялись 97 человек.



В списке клубных туров есть маршруты на ставропольское озеро Мерешор, на озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии (это бывшее Тырныаузское хвостохранилище, а теперь бирюзовая жемчужина Приэльбрусья), на Кезеной-Ам в Чечне и Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

Активный сезон начинается с наступлением лета, однако знатоки отмечают: плавать на сапе - не равно купанию. Кататься можно круглый год, даже в пуховике и ботинках, и выйти, что называется, сухим из воды. Обучение начинается с подробного инструктажа - где на доске находится центр тяжести (здесь надо ориентироваться на ручку-переноску), как занять на ней правильное положение, грести веслом и маневрировать, как взбираться на сап после падения. Тренировка-прогулка общей продолжительностью два часа обойдется в 1100 рублей, за это время человек узнает все о технике.

Форма одежды - удобные футболка и штаны, преимущественно из синтетической ткани, на ноги - сандалии или кроксы, в жару и вовсе можно босиком, так ступни быстрее высыхают.

- До 65 процентов участников заплывов - это новички, жители Ставрополя, - продолжает Владимир Волков. - Остальные - единомышленники, катаются с нами пятый сезон. Наш клуб - это сообщество по интересам. Сапсерфинг - хороший способ поддерживать физическую форму без ощутимых усилий, он развивает чувство баланса, улучшает вестибулярный аппарат. А еще это хороший досуг и разгрузка. Недаром прогулку по Комсомольскому пруду у нас в шутку называют походом к психологу.



Сапсерфинг доступен людям практически всех возрастов. Самому маленькому участнику заплывов - семь лет, а старше-му - 64 года. Трудности могут возникнуть у людей с большим весом (от 100 килограммов), так как им тяжелее взобраться на сап, поэтому базовые навыки они получают в пляжной зоне. Средний же возраст активных любителей сапсерфинга - 30-40 лет.

В Дагестане, что такое сапы, узнали совсем недавно. В республике работает несколько сап-клубов, есть предприниматели, предлагающие услуги проката такого водного транспорта. А в соцсетях очень популярны фотографии людей, плывущих на сапах по Каспийскому морю на фоне восходящего солнца.

Цены на услуги разнятся в зависимости от спроса и предложения. В Избербаше одна из сап-станций занимается исключительно прокатом оборудования. В обычное время аренда составляет 400-500 рублей в час. На рассветный прайм-тайм записываются заранее, и цена соответствующая - 750 рублей.

Владелец первого сап-клуба в Дагестане "Горцы на волне" Магомед Ахмедов популярность сапов объяснил тем, что в республике много водоемов, горных озер и водохранилищ, а погода позволяет плавать почти круглый год.

- Также они достаточно доступны - стоимость доски с комплектом составляет 10-15 тысяч рублей. Почти все производятся в Китае. Мы пользу- емся оборудованием среднего ценового сегмента, - поясняет Магомед.



Если говорить о тех, кто катается на сапах в республике, то половина из них - местные жители, а вторая половина - туристы.

- Но есть нюансы - местные катаются в основном летом. Наступает сентябрь, и они закрывают сезон, хотя еще тепло. А туристы могут кататься в любое время года, - продолжает Ахмедов.



У клуба есть своя специфика. Здесь не дают доски напрокат и не занимаются индивидуально с желающими покататься. Организовывают только групповые туры, у каждого маршрута своя стоимость. К примеру, катание на сапах по водохранилищу Ирганайской ГЭС стоит 3500 рублей с человека. В эту сумму входит трансфер из Махачкалы, сап-борд с экипировкой, гидрорюкзак для личных вещей, спасательный жилет и услуги инструктора. В качестве бонуса - обед на природе и травяной чай в самоваре. Прогулка длится до вечера.

Особой популярностью пользуется маршрут по Каспийскому морю до дагестанского "Форт Боярда". Это расположенный в нескольких сотнях метров от берега заброшенный цех завода "Дагдизель" в Каспийске, где в советское время испытывали подводное оружие. Стоимость двухчасовой прогулки - 1500 рублей с человека. Конкуренция в этом виде бизнеса большая, говорит Магомед.