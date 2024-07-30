Новый туристический кластер создадут на территории пансионата «Татинец»

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Потенциальный покупатель пансионата «Татинец» в Кстовском округе сможет в будущем преобразовать объект размещения в новый туристический кластер с помощью государственного софинансирования. Об этом пишет Гипермаркет недвижимости GIPERNN.RU.

По информации коллег, крупная государственная корпорация готова рассмотреть возможность выделить инвестору до 15% от общей суммы реализации проекта, а 70% средств можно будет получить в виде льготного кредита.

Как пояснила представитель продавца Наталья Егоршина, государство уделяет внимание развитию внутреннего туризма, но вкладывать средства намерено только в перспективные и значимые проекты.

Главным преимуществом «Татинца» является его выигрышное расположение — в окружении хвойного леса, на высоком берегу Волги, но в то же время — всего в 55 километрах от Нижнего Новгорода, — отметила Егоршина.



Она также уточнила, что вся подготовительная работа по реконструкции пансионата уже завершена: обновлены коммуникации и подъездные пути, решены юридические вопросы, разработаны архитектурный и дизайн-проект будущей перезагрузки «Татинца».

Готовую концепцию развития комплекса можно посмотреть здесь, но есть вариант разработать и собственное решение, отталкиваясь от имеющихся наработок. Стоимость пансионата, в том виде, в каком он существует на данный момент, составляет 220 млн рублей.

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