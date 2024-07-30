Благодаря курортному сбору на Ставрополье собрали более 350 млн рублей

В Ставропольском крае высокий туристический сезон приобретает круглогодичный характер, благодаря чему постоянно растет число туристов. Средства курортного сбора помогают улучшать туристическую инфраструктуру городов-курортов Кавминвод.

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«Согласно большим данным сотовых операторов, с начала года в Ставропольском крае побывали более 3 млн туристов (на 3,6 % больше аналогичного периода прошлого года), из которых более 2 млн человек – только за летний период. Рассчитываем, что по итогам года увеличение составит не менее 10 %», – заявил министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов.



В рамках поручений губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в крае ведется постоянная работа по наращиванию номерного фонда и увеличению числа мест туристической привлекательности, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и проектов. Этому способствует курортный сбор, средства которого в полном объеме направляются на улучшение туристической инфраструктуры.

В этом году на средства курортного сбора будет реализовано 34 мероприятия по улучшению общественных пространств городов-курортов. Среди них продолжение благоустройства сквера «Островские ванны» в Железноводске, ремонт городских фонтанов и создание новых детских игровых зон в Пятигорске, ремонт комплексов фонтанов и пешеходных зон Ессентуков, благоустройство сквера и пешеходных пространств в Кисловодске, обновление сквера Собора Покрова Пресвятой Богородицы в Минеральных Водах.

Накануне «ФедералПресс» писал, что инициированные губернатором Владимировым поправки в закон поддержал ставропольский парламент.