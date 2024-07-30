Кофейня Толстого и Пушкина: Дом Рошке снова открыт для гостей

В поселке Иноземцево под Пятигорском появилось новое место притяжения туристов. После долгих лет запустения распахнул двери Дом Рошке, где в начале XIX века находилась одна из популярнейших кофеен Кавминвод.

«Домик построен в первой половине XIX века в немецкой колонии Каррас. Здание принадлежало известному повару Иоганну Рошке, за кулинарный талант прозванному Готлибом, что означает «отмеченный Богом», — рассказывает директор частного учреждения культуры «Музей Лермонтова в кофейне Рошке» Мария Кравченко.



В кофейню съезжались с разных курортов Кавминвод, чтобы насладиться ароматным напитком по авторскому рецепту хозяина заведения. На территории был разбит фруктовый сад, где прогуливались Александр Пушкин, Виссарион Белинский, Михаил Глинка. В кофейне отметил свое 25-летие писатель Лев Толстой.

«Гостей обслуживала супруга Рошке Анна Ивановна и две юные прислужницы. Но особую популярность Дом Рошке приобрел благодаря Михаилу Лермонтову. Именно здесь поэт провел последние два часа перед дуэлью и отсюда поехал на Машук», — продолжает Мария Кравченко.



После кончины хозяина кофейня закрылась, говорит Мария. Потомки Рошке предпочли заниматься земледелием. В 1941 году немецкое население колонии депортировали. Домик же хотя и пережил оккупацию, но был надолго забыт всеми. Крыша прохудилась и стала протекать, усадьба потихоньку рушилась.

В 1973 году Совет Министров РСФСР включил дом Рошке в зону музея-заповедника, в том числе благодаря работе сотрудников Пятигорского музея «Домик Лермонтова». В 1981 году зданию присвоили статус памятника истории. Дом реконструировали и установили табличку, напоминающую, что поэт провел здесь последние часы жизни.

В 1985 году в доме разместили детскую библиотеку. В 2010 годах здание оказалось заложенным в банк, откуда его выкупил один из почитателей творчества Лермонтова. Так домик оказался в частных руках. В нем провели ремонт и создали небольшую экспозицию об истории колонии Каррас с предметами быта и мебелью XIX века. Однако собственник не смог развивать музей, и владелицей постройки стала российская актриса, сценарист и режиссер Наталья Бочкарева, известная многим по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».

«Благодаря ей и другим неравнодушным людям исторический облик здания восстановлен, и дом снова открыт для массового посещения. Спустя почти два столетия дух поэта вернулся в любимую кофейню. Сегодня этот дом имеет статус памятника регионального значения, и огромное счастье, что этот он сохранился до наших дней», — отмечает директор музея.



Торжественное открытие Дома Рошке состоялось 27 июля. Сегодня в светлых комнатах с воздушными занавесками можно увидеть винтажные комоды, письменные и обеденные столы, резные старинные печи. По словам хозяев музея, картины, мебель, посуда, украшения были куплены в антикварных магазинах Европы и России. Коллекция будет пополняться со временем.

На территории Дома Рошке по-прежнему можно погулять среди фруктового сада. В планах также открытие кофейни в стиле XIX века, чтобы гости и жители курортного региона могли окунуться в атмосферу времени Иоганна Рошке и попробовать тот самый кофе по его уникальной рецептуре.