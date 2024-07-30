Ошибка в загранпаспорте стоила семье из Оренбурга отдыха

Семья из Оренбурга не смогла полететь на отдых. Причиной стала ошибка в заграничном паспорте ребенка. Суд обязал МВД РФ выплатить компенсацию, а региональное УМВД – выдать юному горожанину новый загранник.

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Заграничный паспорт девочке сделали еще в 2019 году, но понадобился он в 2024-м, когда оренбуржцы решили отправиться на отдых. Вылет был запланирован из Москвы, там-то на паспортном контроле и разглядели ошибку в отчестве.

«Паспорт был изъят как недействительный, в результате тур не состоялся, билеты аннулированы», - сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.



После этого семья обратилась в суд. Служители Фемиды изучил материалы дела и пришли к выводу, что оренбуржцы не смогли воспользоваться туром из-за технической ошибки и понесли убытки, возмещать которые должно МВД РФ.