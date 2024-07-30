В аэропорту Кольцово образовались огромные очереди

Минувшей ночью туристам, вернувшимся в Россию, пришлось постоять в большой очереди перед паспортным контролем в Кольцово. Там в районе 2 часов по местному времени скопилось около тысячи человек.

«Душно. Жарко. Дети плачут. А очередь практически не движется», – сообщили пассажиры.



Проблемы возникли из-за того, что в короткий промежуток времени аэропорт Екатеринбурга принял большее количество международных рейсов, чем планировал:

«Авиакомпании сместили графики, и несколько самолетов с курортов приземлились практически одновременно», – пояснили в пресс-службе Кольцово.



В «свое» время прибыл только Boeing 737 «Аэрофлота» из Антальи. За пару минут до этого ВПП коснулся аналогичный борт flydubai, прилетев на полчаса раньше запланированного из ОАЭ. А затем в зоне прилета оказались и пассажиры опоздавших Boeing 767 AZUR air из Турции и Airbus A320 «Уральских авиалиний» из Еревана.

Как уверяют в Кольцово, службы аэропорта в этой ситуации приняли необходимые оперативные решения, чтобы быстрее обслужить рейсы. Тем не менее туристы успели ощутить неудобства. Некоторые из них жалуются на регулярность очередей.

Ранее TourDom.ru писал, что рекордный пассажиропоток назвали причиной очередей в Шереметьево.