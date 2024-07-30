На острове Парамушир планируют модернизировать аэродром

Об этом говорилось на встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с жителями Северо-Курильского района. Вопрос транспортной доступности – один из главных, который волнует население.

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Отмечено, что из-за возросшего турпотока местным жителям стало сложно вылетать на большую землю, например, для получения медицинских услуг, с авиабилетами возникают проблемы.

«Если мы видим, что человек не может вылететь, ставим транспорт, как авиа, так и морской», - заверил В. Лимаренко.



Также в ближайшие годы на Парамушире планируется расширить взлетно-посадочную полосу до 1,3 км, чтобы туда могли напрямую летать воздушные судна большей вместимости из Южно-Сахалинска. Для этих нужд до конца года приобретут 2 дополнительных самолета.

Вместе с тем важно и развитие туризма, добавил губернатор.