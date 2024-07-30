В Сергиевом Посаде появится гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. кв. м планируется построить в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья к 2028 году, инвестиции в проект составят 400 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Инвестиции в проект оцениваются в 400 млн рублей. В гостиничном комплексе создадут 40 рабочих мест. Он разместится сразу на двух земельных участках, один из которых уже принадлежит инвестору, а второй - предоставлен без проведения торгов. Ожидается, что проект будет полностью реализован в 2028 году", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.



В пресс-службе добавили, что проект реализует компания "Комплекс дворянский". Он предполагает строительство трехэтажного здания общей площадью 5 тыс. кв. м. В нем разместят гостиничный комплекс до 100 номеров, а также ресторан вместимостью до 100 посадочных мест.

В министерстве подчеркнули, что подобрать площадку для реализации проекта и подать заявку на ее получение можно на инвестиционной карте Московской области.