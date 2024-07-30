В Краснодарском крае спрос туристов на аренду жилья увеличился на 30%

Спрос туристов на посуточную аренду жилья в Краснодарском крае этим летом увеличился на 30%, средние цены на съемное жилье за год выросли на 14%, до 5,4 тыс. рублей сутки. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"Ажиотажный спрос наблюдается на все курорты Краснодарского края, особенно на Большой Сочи. Бронирований в регионе по сравнению с прошлым годом стало больше на 30%. Больше всего выросла популярность Джубгы, Голубицкой, Туапсе, Дагомыса и Архипо-Осиповки. Наименьший прирост бронирований наблюдается в Новороссийске", - рассказал собеседник агентства.



По словам Кузнецова, в среднем цены на посуточную аренду жилья на курортах Краснодарского края за год выросли на 14%, до 5 353 рубля за сутки. Дешевле всего аренда обходится в Новороссийске - 4 035 рублей, Туапсе - 3 573 рубля и Ейске - 3 230 рублей.

Согласно исследованию сервиса, самые высокие арендные ставки фиксируются в Сириусе - в среднем 7 009 рублей за сутки. В Геленджике средняя цена составляет 5 931 рубль, в Сочи - 5 756 рублей, в Дагомысе - 5 740 рублей, в Эсто-Садоке - 5 702 рубля, Адлере - 5 196 рублей, Кабардинке - 5 031 рубль, Лазаревском - 4 589 рублей, Джубге - 4 370 рублей, Анапе - 4 169 рублей, Витязево - 4 117 рублей, Голубицкой - 4 081 рубль.

По данным аналитиков, в среднем туристы бронируют квартиры и апартаменты в Краснодарском крае на пять суток и тратят на аренду 26 765 рублей. Абсолютным лидером по числу бронирований в июле 2024 года стал Сочи.