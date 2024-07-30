Авито проанализировал стоимость отдыха в винных регионах России

Аналитики платформ Авито Путешествия и Авито Услуги изучили рынок жилья и экскурсий в винодельческих регионах России.

Сельский туризм, включая экскурсии по виноградникам и винодельням, активно развивается в России. Это направление привлекает внимание даже в Госдуме, где рассматривается законопроект, который упростит винный туризм. Авито Путешествия и Авито Услуги исследовали ситуацию с посуточной арендой жилья, предложениями экскурсий и услуг водителей в июле 2024 года в семи винных регионах.

Количество предложений посуточной аренды жилья в регионах с развитым винным туризмом значительно увеличилось за год. По сравнению с июлем 2023 года, наибольший рост предложения загородных домов наблюдался в Северной Осетии (в 2,5 раза), Кабардино-Балкарии (в 2,2 раза) и Краснодарском крае (+66%). В сегменте посуточной аренды квартир лидировали Северная Осетия (+77%), Ростовская область (+71%) и Ставропольский край (+44%). Подробная информация по другим регионам представлена в таблице 1.

Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия», отметил, что в винных регионах россияне обычно бронируют жилье на три дня. Самые короткие поездки совершаются в Ростовскую область, куда люди приезжают на выходные. Самые длительные поездки — в Крым, где средний период бронирования составляет пять ночей, что больше напоминает полноценный отпуск.

Предложения экскурсий в винных регионах на Авито Услугах увеличились за год на 23%. Наибольший рост наблюдался в Ставропольском крае (+70%), Краснодарском крае (+41%) и Кабардино-Балкарии (+37%). Количество предложений от водителей выросло на 67% по сравнению с июлем 2023 года. Подробнее см. в таблице 1.

Александр Сёмочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в Авито Услугах, прокомментировал, что динамика предложения соответствует росту спроса на тематические экскурсии. За год интерес к такому виду досуга увеличился почти во всех исследованных регионах. Лидерами по динамике стали Кабардино-Балкария и Краснодарский край, где интерес к путешествиям по виноградникам и винодельням вырос в 2,6 и почти в 2 раза соответственно по сравнению с июлем прошлого года.

Среди винных регионов дешевле всего арендовать посуточно квартиру можно в Северной Осетии (2900 рублей за ночь), Ставропольском крае (3000 рублей), Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ростовской области (по 3100 рублей в каждом регионе). Самое доступное посуточное загородное жилье представлено в Крыму (5000 рублей за ночь), Дагестане (6300 рублей) и Ростовской области (7300 рублей).