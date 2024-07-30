В Новосибирской области запустят маршруты литературного туризма

Формат литературного туризма при поддержке Президентского фонда культурных инициатив впервые затронет сельские территории Новосибирской области, где жили и писали авторы, или которые стали местами действия книг. Первые маршруты проекта, цель которого в том, чтобы приобщить читателей разных возрастов к творчеству локальных писателей и развить внутренний туризм, запустят осенью 2024 года, сообщила ТАСС директор центра поддержки сельских инициатив "Живая Земля" Алла Канаева.

"Пользуясь опытом коллег из других регионов, выяснили, что у нас такого наследия тоже не мало. Мы обратили свои взоры на литературные произведения, на авторов, которые писали, находясь на каких-то территориях наших, либо про эти территории. Искали любые привязки литературного произведения к региону. Так появилась идея соединить туристические маршруты с тем или иным произведением известного автора, связанного с Новосибирской областью", - сказала собеседница агентства.



Один из писателей, которого выбрали авторы проекта, - автор детективов Михаил Черненок, прозванный "сибирским Сименоном". Он творил в Тогучинском районе Новосибирской области - в произведениях легко можно найти названия сел и деревень региона. За основу единственного в своем роде туристического маршрута взяли книгу "Кухтеринские бриллианты". Гостям будет предложено принять участие в квесте - расследовании, затрагивающем повороты сюжета из произведения, выполнить несколько заданий, а также отыскать клад с помощью металлодетекторов и разоблачить "преступника".

"Это будет и познание территории, и прикосновение к литературному наследию, и просто очень захватывающее времяпрепровождение. Также у нас задействован Сузунский район, там история более семейная: маршрут будет посвящен Владимиру Шамову, автору сказок. Гости узнают все обские легенды, изготовят оберег", - сказала Канаева.



Третий автор - Анатолий Иванов, который написал "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень". В определенный период своей жизни он жил и работал в газете Мошковского района, по которому и пройдет туристический маршрут.

Научно-фантастический туризм

"Еще одним писателем в рамках литературного туризма Новосибирской области станет, вероятно, Геннадий Прашкевич. Направление будет посвящено научной фантастике, связанной с Академгородком. Братья Стругацкие тоже упоминали новосибирский Академгородок в одном своем произведении. Получается такой научно-фантастический туризм, один из негласных трендов", - добавила Канаева.



Этот и некоторые другие маршруты планируют запустить осенью 2024 года. Целевые группы проекта: сельские жители, в том числе дети и молодежь, интересующиеся краеведением, изучением локального литературного наследия, стремящиеся развивать сферу гостеприимства, а также гости сельских районов Новосибирской области, туристы, желающие познакомиться с историей и культурой местности в формате литературного туризма.