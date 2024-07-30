Появился новый маршрут из Владивостока в Китай

В столицу округа можно доехать на автобусе из Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.

Прямая автобусная пассажирская линия между Яньцзи и Владивостоком запущена с 29 июля. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает представительство МИД России во Владивостоке.

Как сообщается, стоимость билета составляет 190 юаней для туристов, следующих в Россию самостоятельно по визе, и 170 юаней для пассажиров, входящих в состав безвизовых туристических групп.

Автобус будет ходить ежедневно с 7:20 утра из Янцзы и в 11:45 из Владивостока со станции Вторая Речка. Рейсы будут выполняться регулярно за исключением китайских праздничных дней. Общая протяженность маршрута 270 км. При этом стоимость автобуса для россиян составит порядка 2 тысяч рублей.

«За последние два года все больше и больше российских туристов приезжают в Яньцзи для осмотра достопримечательностей. Большинству из них по возвращении приходится садиться на автобус в Яньцзи, а затем возвращаться в Хуньчунь, что очень неудобно» - так пишут СМИ Китая о причинах открытия маршрута.



В общем и целом открытие автобусного рейса называют очередной мерой туристической поддержки и содействия обменам и сотрудничеству в области туризма и торговли между Китаем и Россией.