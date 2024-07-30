Бронируем поездку мечты: как в России развивается внутренний туризм

29 июля в Российском союзе туриндустрии (РСТ) подвели итоги «экватора» сезона отпусков. Вместе с экспертами «Вечерняя Москва» выясняла, как развивается внутренний туризм.

© Вечерняя Москва

Неторопливым шагом по утренней столице у Дома культуры «ГЭС-2» прогуливается художница из Ростовской области Любовь Лагутина.

Девушка с интересом рассматривает здание, которое еще недавно было бывшей заброшенной электростанцией. Любовь успела объездить весь юг России, но стабильно два раза в год возвращается в Москву — чаще всего летом и зимой — на праздники или каникулы. Она восхищается московскими видами, уникальностью архитектуры и сочетанием ее стилей — ампир, модерн, конструктивизм. Так, рисовать вечерние пейзажи на Чистопрудном бульваре стало для нее приятной традицией.

— С каждым приездом замечаю изменения у Павелецкого вокзала: появляются небольшие парки, от которых можно прогуляться до Московского международного Дома музыки, насладиться красотой местности. Рекомендую прогуляться от храма Христа Спасителя до Дома культуры «ГЭС-2» или посетить с экскурсией Музей Михаила Булгакова, — говорит Любовь.



Для летнего отдыха соотечественники выбирают не только столицу. Путешествия по России в целом стали популярнее. По словам вице-президента РСТ и руководителя комиссии по авиаперевозкам Дмитрия Горина, общая статистика по всей стране показывает прирост от 10 до 30 процентов с 2023 года.

В стране развивается интересное направление гастротуризма, хотя концепция юридически еще не узаконена. Люди едут в другие регионы, чтобы попробовать локальные продукты и блюда местной кухни: тульские пряники или минусинские помидоры. Открывается много аутентичных ресторанов русской, тихоокеанской, уральской и черноморской кухни. Это ответ глобализации, люди хотят помнить свой культурный код, отметил председатель комитета РСТ по гастротуризму и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

— Регионы стали искать самоидентичность через кухню, развивая кулинарную индустрию. Для малых народов важно сохранить свои традиции, но в то же время быть современными. Так, от 15 до 17 процентов прироста обеспечивает гастротуризм, — привел статистику Гелибтерман.



И много таких ресторанов можно найти как раз в столице.

Например, с помощью турсервиса Russpass. По данным пресс-службы столичного Комитета по туризму, им воспользовались уже более 23,5 миллиона раз.

И проект постоянно совершенствуют. В этом году в нем обновили конструктор путешествий: теперь там можно выбирать даты и порядок посещения интересующих мест, отслеживать наличие билетов и брони в гостиницах. Всего для пользователей сформировано свыше 700 готовых тематических маршрутов, из которых можно составить свой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Несмотря на рост цен по всей России, который достиг 20 процентов по сравнению с 2023 годом, путешественники продолжают активно въезжать в российские гостиницы. Например, в Москве трехзвездочные отели заняты на 75 процентов, а четырехзвездочные — более чем на 80 процентов. А некоторые эксперты отмечают повышение спроса на поездки в столицу среди иностранных туристов на 35 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по туризму и гостиничному бизнесу:

— В России есть что посмотреть: например, Алтай, Сибирь или Камчатку, но выбор куда-либо поехать зависит от бюджета и временных возможностей человека. Однако, в какой регион человек бы ни поехал, у него всегда будет что посмотреть, потому что наша страна богата на достопримечательности и виды. Многие для себя открывают малоизведанные уголки России, где сохранились древнерусские традиции. У нас, как всегда, популярен пляжный туризм, например, устойчивым спросом пользуется Крым.