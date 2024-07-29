Иранские туристы посетят Северный Кавказ в безвизовом режиме

Первая группа иранских туристов по безвизовому режиму планирует посетить Северный Кавказ в сентябре 2024 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Кавказ.РФ.

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"Туроператоры Исламской Республики Иран формируют группу путешественников, которые посетят регионы Северного Кавказа в сентябре 2024 года по безвизовому режиму. Об этом сообщила генеральный директор группы компаний Rosha Travel Agency госпожа Асма Шоджаи на встрече туроператоров Северо-Кавказского федерального округа и Исламской Республики, состоявшейся в рамках ознакомительной поездки российской делегации в Иран", - говорится в сообщении.



Механизм безвизовых групповых поездок между Россией и Ираном запущен в августе 2023 года.

"Первыми гостями, посетившими нашу страну по безвизовому режиму, стали представители иранских туристических компаний. В сентябре прошлого года они познакомились с туристической инфраструктурой Северного Кавказа и подготовили пакетные туры для своих соотечественников", - пояснили в Кавказ.РФ.



По итогам ответного визита туроператоры из семи регионов Северного Кавказа разработают предложения для российских путешественников, желающих посетить Иран.

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