В Крыму сообщили о резком росте спроса на отдых на полуострове

Турпоток в Крым продолжает расти. С начала января и до 20 июля на полуострове отдохнуло 2 млн 722 тыс. туристов, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. Это на 19% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

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Большинство туристов приезжает на полуостров через Крымский мост. Эту дорогу выбирают 62% отдыхающих, они добираются на курорт на личных авто и автобусах. 29% едут на курорт на поездах. 9% туристов въезжают в Крым через север республики, граничащий с новыми территориями. Таких отдыхающих стало больше – в апреле их было всего 4%.

Больше всего гостей приезжает в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних Ростовской области и Краснодарского края. Сейчас в гостиницах и отелях забронировано 60% от общего номерного фонда республики, но на топовых курортах и в санаториях загрузка достигает 100%.

Ранее TourDom.ru писал, что спрос на трехзвездочные отели в Крыму вырос на 50%.