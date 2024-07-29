В Петербурге запустили экскурсию по маршруту первой русской электрички

В Северной столице запущена новая трамвайная экскурсия по старинной Ораниенбаумской электрической линии (Оранэле).

Посетители маршрута узнают историю создания и развития Оранэлы, военную хронику и особенности архитектурных достопримечательностей, встречающихся по пути. Конечная точка следования будет посвящена блокаде Ленинграда.

Первая электрическая пригородная железная дорога в России заработала 21 января 1916 года. В тот исторический период по маршрутам следовали трамваи с роликовыми токоприемниками. Линия открывалась частями по мере электрификации, постепенно приближаясь к Стрельне.

Экскурсионные рейсы будут проходить в реплике старинного ленинградского трамвая ЛМ-33 и в современном двухсекционном трамвае "Богатырь-М".

В ходе экскурсии путешественники увидят Троице-Сергиеву пустынь, дачу Миниха, усадьбу Александрино и бывшую больницу Фореля. Финальной точкой маршрута станет экспозиционно-выставочный комплекс СПБ ГУП "Горэлектротранс". В нем представлена часть кабинета начальника ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления в годы Великой Отечественной войны. В рамках экскурсии также будут организованы просмотры фильма Анатолия Аграфенина "Трамвай идет на фронт", который рассказывает о работе трамвая и трамвайщиков во время блокады.

Посетить экскурсию можно будет раз в две недели по субботам. Составы с гидами отправляются от памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек 114.

Кстати

В Петербурге также проводятся экскурсии по центру города в ретротрамвае "Первый туристический".