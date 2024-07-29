В РСТ назвали лучшие места для приключенческого туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов заявил, что лидерами приключенческого туризма в стране являются Алтай, Камчатка, Карелия, Кавказ и Байкал.

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В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что на Байкале появилось достаточно много туристической инфраструктуры, и многие путешественники предпочитают организовывать поездку самостоятельно, без туроператоров.

«Приезжают, заранее бронируют отели и на месте выбирают те активности, которые для себя хотели бы испытать на этой территории», — пояснил Мамонтов.



По его словам, растёт и популярность Калининграда как направления для приключенческого туризма. Также отмечен рост спроса на поездки по Северным Курилам.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о самых популярных направлениях августа.