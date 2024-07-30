Новые электропоезда запустят из Нижнего Новгорода в два мегаполиса РФ

Новые поезде «Финист» начнут курсировать между Нижним Новгородом, Москвой и Казанью, рассказывает Telegram-канал ProСтратегию.

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«Финист» является полностью импортозамещенной версией «Ласточки», изготовленной исключительно из отечественных материалов и компонентов. Производство осуществляется на заводе «Уральские локомотивы». В настоящее время поезд проходит испытания на Свердловской железной дороге.

Для «Финиста» предварительно планируются 26 маршрутов, включая маршрут из Нижнего Новгорода. Ожидается, что к 2026 году новые поезда начнут заменять старые пассажирские составы на Горьковской железной дороге.

Ранее беспилотный электрокар для складов создали на Горьковском автозаводе. Также на выходных над Нижегородской областью сбили два БПЛА.