Гостиница на 100 номеров появится в Нижнем Новгороде

Строительство туристического гостиничного комплекса на 100 номеров на улице Коммунистической, 54 в Канавинском районе одобрено на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в понедельник, 29 июля.

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Участок площадью 1360 квадратных метров, расположенный в границах исторической территории «Старое Канавино», для объекта размещения просит предоставить ООО «Футбол». Разрешенный вид использования — под многоквартирный дом.

Объем инвестиций по проекту составляет 221,7 млн рублей, однако представители регионального Минграда полагают, что на строительство и прочие работы нужно 268,9 млн. Срок реализации — 48 месяцев. Площадь застройки — 826 «квадратов».

В администрации Нижнего Новгорода считают, что предоставленный участок маловат для заявленного к строительству комплекса и не выполняются нормативы по парковочным местам. Кроме того, на запрашиваемой территории стоит кирпичное здание на две квартиры, требующие расселения.

Как пояснил присутствовавший на заседании инвестор, дом им уже выкуплен. Что касается парковки, то она будет подземной.

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