Мишустин присвоил федеральный статус курортам на челябинских озерах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил федеральный статус двум курортам на озерах Челябинской области. Как следует из подписанного распоряжения, в перечень включены местности на Увильдах и Кисегаче.

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«Утвердить перечень лечебно-оздоровительных местностей федерального значения. Челябинская область — курорты Кисегач и Увильды», — отмечено в документе.



Всего перечень содержит 55 курортов федерального значения. Среди них Анапа (Краснодарский край), Ангара (Иркутская область), Зеленоградск (Калининградская область), Санкт-Петербург, озера Горькое и Медвежье в Курганской области и другие.

Перечень содержит две категории местностей. Кроме курортов федерального значения, в нем представлены курортные регионы. К таким отнесены Кавказские Минеральные Воды, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Ставропольский край.