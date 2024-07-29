Новосибирский санаторий улучшит качество сервиса

Санаторий "Сибиряк", расположенный в городе Бердске Новосибирской области, стал участником национального проекта "Производительность труда".

© Российская Газета

Это третье в регионе предприятие сферы туризма, вступившее в нацпроект. С марта этого года гостиницы, кемпинги, санаторно-курортные организации, турагентства и туроператоры, парки культуры и отдыха с выручкой от 180 миллионов рублей могут получать поддержку в рамках нацпроекта.

Санаторий расположен рядом с Обским водохранилищем. Учреждение специализируется на проблемах с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой, бронхолегочной системой, а также очищении и омоложении организма, комплексном обследовании и восстановлении нервной системы.

В рамках национального проекта "Производительность труда" в санатории при помощи экспертов Регионального центра компетенций будут оптимизировать процесс приема и размещения гостей. Специалисты уже приступили к диагностике процесса приема и заселения для оценки его эффективности и проработки инструментов улучшения процедуры размещения.

"Множество вопросов, связанных с комфортом наших гостей ложатся на специалистов службы приема и размещения. Именно поэтому мы выбрали эту службу в качестве пилотной для внедрения инструментов бережливого производства. Наша задача сделать пребывание наших гостей еще более комфортным", - говорит генеральный директор санатория Роман Приходько.



Помимо этого, в учреждении надеются, что по итогу участия в проекте годовая выручка увеличится на пять процентов, а расходы будут сокращены. В ближайшее время сотрудники санатория начнут обучение инструментам бережливого производства, как в самом учреждении, так и на площадке учебного центра "Фабрика процессов". После прохождения подготовки они станут внутренними тренерами, и в дальнейшем смогут самостоятельно продолжить обучение специалистов санатория.