Кенозерский нацпарк в Поморье включен в список ЮНЕСКО

Культурный ландшафт Кенозерского национального парка, расположенного в Архангельской области, вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято во время 46-й сессии организации, которая продлится в Нью-Дели до 31 июля. В одном ряду с нацпарком список пополнили императорские дворцы Пекина, остров Садо в Японии, исторический парк Пху Пхра Бат в Таиланде.

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Кенозерье в международной организации назвали примером реликтового культурного ландшафта России с традиционной деревянной архитектурой в окружении живописных озер, рек, лесов и полей, сохранивших обычаи прошлого. В итоге Кенозерский нацпарк стал 33-м объектом всемирного наследия, расположенным на территории России. Отметим также, что в предварительный список ЮНЕСКО он вошел еще 10 лет назад.

"Включение Кенозерья в список всемирного наследия - это дань памяти нашим предкам, которые с удивительным чувством меры и красоты создали в суровых северных краях деревни, церкви, часовни с прекрасными потолочными росписями-небесами. Это дань уважения исследователям, ученым, реставраторам, которые столетиями изучали и бережно сохраняли культурное наследие Кенозерья, - отметил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.



Парк действует более 30 лет. По словам его руководителя Александры Яковлевой, на территории Кенозерья сегодня находятся более 100 шедевров историко-культурного наследия, причем десятки памятников полностью отреставрированы или выведены из аварийного состояния. Среди них - Почезерский храмовый комплекс XVII-XVIII веков, ансамбль Порженского погоста, часовни, старинные крестьянские избы.

"РГ" уже рассказывала о том, что водяные мельницы в нацпарке не просто восстановили, но и сделали действующими. Причем роль реставраторов выполнили местные плотники, унаследовавшие мастерство от прадедов. Это относится и к деревянным лодкам, шитье которых в Кенозерье веками передается по наследству.

Местные жители стали хранителями этой земли. Неслучайно глава Поморья Александр Цыбульский считает, что Кенозерье - это не набор отдельных памятников истории, природы и культуры: наследие на этой территории живое, люди воспринимают его своим, стараются сохранить и оставить потомкам.